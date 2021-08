Elsőként Fülöp Magdolna, a tárlatszervező Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének elnöke szólt az egybegyűltekhez, emlékeztetve arra, hogy a kiállító tíz éve az egyesület tiszteletbeli tagja, ez a második egyéni tárlata – az első 2011-ben volt a Patikamúzeumban –, de 2014-ben szülőfalujában is bemutatkozott, és egy kézdivásárhelyi közös tárlaton is jelen volt munkáival. Kilyén Katalin nyugalmazott magyartanár évek óta segíti az egyesületet, a mostani kiállításának bevételét is jótékonysági célra ajánlotta fel – mondotta többek között Fülöp Magdolna, majd felkérte Deák Ferenc műkritikust, magyartanárt, hogy méltassa a kiállítást.

„Kilyén Katalin finom, légies, de ugyanakkor, ha nagyon megnézzük akvarellfoltjait, látjuk, hogy annak a tündöklő fényereje milyen intenzív, milyen erős, de mindezek mellett ott van a finom líraiság, és ha még jobban elmélyülünk a munkákban, akkor mindenhol drámai sorsokat látunk. Kilyén Katalinnak egyéni stílusa van, mondanivalóját saját képnyelvén tudja kifejezni” – hangsúlyozta a műkritikus, aki – akárcsak Kilyén Katalin – csernátoni gyökerekkel rendelkezik.

A megnyitón közreműködött a kézdiszentléleki Jánó Kinga, a kolozsvári Református Tanítóképző és Zeneművészeti Kar végzőse, aki népdalcsokrot adott elő, Tamás Rebeka, a Bod Péter Tanítóképző diákja pedig Szilágyi Domokos egyik, alkalomhoz illő versét szavalta el. A kiállítás szeptember 3-áig látogatható.