Újdonság és ugyanakkor örvendetes, hogy a pályázható összegből 30 millió eurót elkülönítettek a hegyvidéken gazdálkodó fiatalok számára, tehát ők külön pályáznak, nem versengenek a nem hegyvidékiek pályázataival az országos elbírálásnál és pont szerinti rangsorolásnál.

A pályázat letevéséhez szükséges minimális pontszám augusztus 27. és szeptember 26. között a 75 pont, szeptember 27. és október 26. között 50, október 27. és november 26. között pedig 30 pont.

A pályázatoknál alapfeltétel a gazdaság minimális 12 000 eurós SO-értéke, a maximális 50 000 euró SO lehet. A területhasználat és az SO-feltétel teljesítésének bizonyítására elfogadott a saját terület, a bérelt területek és az idősektől vagy a mezőgazdasággal felhagyóktól egészében átvett gazdaságok területe, illetve állatállománya.

Az intézkedésre pályázhat a pályázat letevésének pillanatában 41. életévét be nem töltött fiatal. Fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás vagy cég formájában kell bejegyeztetni az új gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az az új gazdálkodási formával állategészségügyi nyilvántartásba vétel sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú támogatási kérést az új gazdálkodási forma szerint kellett volna letenni, de ha a fiatal gazda fizikai személyként tette le idénre a területalapú kérést, akkor az APIA-nál kell kérni a művelt területek átírását az új gazdálkodási formára. Ugyanez az átírás érvényes a tartott állatokra is az állategészségügyi hatóságnál. Abban az esetben, ha a fiatal a területalapú támogatási kérelem leadásának határideje (május 17.) után alakította meg a gazdaságát, vagy akkor még nem volt elégséges a gazdaság nagysága (nem volt meg a 12 000 euró SO), elfogadott lesz a mezőgazdasággal felhagyó gazdaságok teljes átvétele.

A fiatal gazda pályázat útján 40 000 és 70 000 euró közötti támogatást kaphat a következő osztályozás szerint: a 30 000 és 50 000 euró SO nagyságú gazdálkodó, ha termény-előkészítést és -feldolgozást valósít meg, illetve vállalja annak megvalósítását, vagy ökogazdálkodást folytat, 70 000 euró támogatásban részesülhet. A 12 000 és 30 000 euró SO közötti gazdaságoknál, amelyek feldolgoznak vagy ökotermelést folytatnak, a támogatás értéke 60 000 euró. A feldolgozás, illetve ökogazdálkodás nélküli (vagy azt nem vállaló) gazdaságoknál a támogatás 50 000, illetve 40 000 euró, a gazdaság fentebb említett nagysága szerint. A támogatást két részletben kapja meg a sikeresen pályázó fiatal: a kifizetési szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után.

Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel a terményeladási követelmény, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet értékének a 20 százalékát kitevő termékértékesítést valósít meg legtöbb három év alatt, valamint vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságkorszerűsítések megvalósítását.

A fiatal pályázónak a gazdálkodás mellett más munkahelye is lehet, feltétel, hogy az az illető községben vagy a község 75 kilométeres körzetében található városban, községben legyen. Viszont a lakhelyének és a mezőgazdasági vállalkozás, cég székhelyének abban a községben kell lennie, ahol gazdálkodik. Ha a pályázat letevéskor ezeket a feltételeket nem teljesíti, akkor a szerződés megkötése után hat hónap áll rendelkezésére, hogy falura költözzön, és a cég székelyét is áthelyezze az illető községbe. Pályázhatnak az egyetemet végzők is, itt feltétel a nappali tagozatnál, hogy az egyetem a község 75 kilométeres körzetében legyen. Ha a fiatal távoktatásban tanul, az egyetem lehet bárhol az ország területén.

Nagyon fontos a pályázat szempontjából a minél több pont összegyűjtése. A szerezhető pontszámok az előző évekhez képest sokat változtak, a pontszerzési lehetőségeket bővebben a Háromszék augusztus 3-i lapszámában ismertettük a Gazdakör oldalon. Az említett leírás megkereshető a www.3szek.ro honlapon a Gazdaság tárhelyen, Végleges a pontozási rendszer a fiatal gazdák megtelepedési pályázatánál cím alatt.

Az érdeklődők a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, az AFIR irodájánál kaphatnak további információkat Sepsiszentgyörgyön a Stadion utca 14. szám alatt (a Babeș–Bolyai-egyetem épülete), és a 0367 860 275-ös telefonszámon is lehet érdeklődni.