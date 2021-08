Románia fogadna afgán menekülteket

A tárcavezető elmondta: Románia olyan afgán állampolgárokat fogadna be, akiknek az élete a tálib hatalomátvétel után veszélybe került. E kategóriák között az újságírókat, bírókat és ügyészeket említette. Hozzátette, hogy a romániai ösztöndíjjal rendelkező egyetemi hallgatók befogadására is készen állnak. A tárcavezető meggyőződését fejezte ki, hogy az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa nyilatkozatot fogad el az afgán menekültek ügyében, amely valamennyi tagállam közös álláspontját rögzíti majd. Mint kifejtette, Románia a nyugat-balkáni migrációs útvonalon fekszik, és ez fokozott terhet ró a román hatóságokra. Lucian Bode azt is elmondta, hogy az országban két őrzött befogadóközpont működik, összesen több mint 200 férőhellyel. Telítettségük jelenleg 40 százalékos. Emellett hat nyitott rendszerű menekültközpont is működik, összesen 751 férőhellyel. Ezekben 496 hely foglalt.