Élelmiszerjeggyel serkentik az oltakozást

A kabinet tegnapi ülésén fogadott el erről jogszabályt, amelynek értelmében 100 lej értékű élelmiszerjegyben részesülnek azok, akik hajlandóak beadatni maguknak a koronavírus elleni oltást. Ehhez legalább két dózist kell megkapniuk az AstraZeneca-, Moderna- és Pfizer/BioNTech-oltásokból, vagy egy adagot a John­son & Johnson vakcinájából.

Emellett az érintettek részt vehetnek az oltott személyeknek szervezett lottón is, amelyre feliratkozhatnak, és a sors­húzás alapján különböző pénzösszegeket nyerhetnek.

A jogszabály nem tartalmaz részleteket arról, hogy mekkora pénzjutalmat kaphatnak a nyertesek, ezt később pontosítják.

A jogszabályban azt is leszögezték, hogy ezek a rendelkezések csak azokra a személyekre érvényesek, akik a rendelet hatálybalépése után oltatják be magukat, így a lottóból is kimaradnak azok, akik már megkapták a vakcinát.

Romániában az elmúlt 24 órában 10 655 személyt oltottak be, ebből 7240-en az első adagot kapták meg. Eddig összesen 5 242 000 személy kapta meg az oltás legalább egyik adagját, 5 124 000-en két adagot. Ez mintegy 30 százalékos oltottsági rátát jelent. Románia eredetileg 10,4 millió személy beoltását tűzte ki célul.