A fenntartható városi mobilitási tervhez tartozó, európai uniós forrásokból finanszírozott nagy beruházási csomagnak a része a Csíki utcában zajló előkészítő munkálat, ahol a földgázszolgáltató által megbízott vállalat már közel egy hónapja a fő gázvezeték, valamint a csatlakozások cseréjét végzi – jelentette be újságírói kérdésre tájékoztatóján Antal Árpád polgármester. Mint elmondta, a tervben a Csíki utcán kívül a Grigore Bălan tábornok út, a Gyár és a Stadion utca teljes vagy részleges korszerűsítése is szerepel, ezek előkészítési munkálatai hamarosan elkezdődnek.

A műszaki tervek elkészültek, és az ősz folyamán elindíthatják a kivitelezők kiválasztását célzó közbeszerzéseket is, ami azt jelenti, hogy jövő tavasszal már az úttest és a járdák korszerűsítése is elindul. Ezt megelőzően viszont a különböző szolgáltatóknak kell elvégezniük a maguk feladatát, így a Csíki utca, a Grigore Bălan tábornok út és az Oltmező út közötti szakaszon a gázszolgáltató után az áramszolgáltató következik, majd az ivóvíz- és csatornahálózatot cseréli a Közüzemek ott, ahol szükséges.

Antal Árpád elmondta: mindez egy hosszabb folyamat, mivel a különböző szolgáltatók egyszerre nem dolgozhatnak ugyanazon a helyszínen, egymás rendszeréhez nem nyúlhatnak hozzá, és akadályoznák is egymást. Az említett további utcáknál is ugyanez lesz az eljárás, azaz a szolgáltatók végzik el először a saját részüket, majd a város által versenytárgyaláson kiválasztott kivitelező veszi át a terepet. Számítások szerint ez jövő tavasszal mindenhol megtörténhet, ezért is kezdeményezték, hogy a szolgáltatók lássanak neki a rájuk háruló beavatkozások elvégzésének. Az uniós forrásokból finanszírozott munkálatokat 2023-ig kell lezárnia a városnak.

Mint ismert, a mobilitási tervben szerepel a közszállítás átszervezése, zöldebbé tétele, bicikliutak létrehozása, valamint egy, az Olton átívelő gyalogoshíd kialakítása. E beruházások kapcsán a polgármester elmondta: a tervek szintjén némi módosításokat, kiegészítéseket kértek a szakemberektől, ezek két-három hét múlva elkészülnek, így ősszel itt is ki lehet írni a kivitelezési közbeszerzéseket. Antal Árpád szerint reális a lehetőség, hogy a tavasz folyamán elkezdődjenek a munkálatok is.