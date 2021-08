Elhalálozás

Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak szívem súgta halkan, Isten veletek.

Szívünk legnagyobb fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó, dolgos Édesanya, nagy­mama, dédnagymama, anyós, keresztanya, rokon

és szomszéd, a szacsvai

özv. MÁRK ANTALNÉ

ADELA

életének 84., özvegységének 39. évében 2021. augusztus 31-én hosszas betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait szeptember 2-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szacsvai temetőben.

Részvétfogadás 14 órától

a sírnál.

A gyászoló család

4322912

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, férj, édesapa, rokon és barát, a gyergyóditrói születésű sepsiszentgyörgyi

ifj. SZABÓ SÁNDOR

életének 60. évében 2021. augusztus 30-án rövid betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunkat szep­tember 2-án, csütörtökön 11 órakor búcsúztatjuk a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójában.

Ezt közvetően a komollói református temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás 10 órától

a ravatalozóháznál.

A gyászoló család

4322914

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi NYÁGULY

IBOLYÁRA halálának

11. évfordulóján.

Szerettei

4322858

Fájó szívvel emlékezünk ­TÁSKA VILMOSNÉ

OLOSZ IBOLYA

nyugalmazott óvónőre,

aki ma hat hete, hogy itt hagyott bennünket. Emléke szívünkben örökre megmarad.

Özvegye és szerettei

4322881

Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.

Szomorúan emlékezünk

a gyimesfelsőloki születésű sepsiszentgyörgyi

BODOR ­ANDRÁSRA ­halálának hatodik ­hónapjában.

Hozzátartozói

4322885

Kegyelettel emlékezünk

a lisznyói

id. NÉMETH JÁNOSNÉ ­FEKETE PIROSKÁRA ­halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.

Szerettei

4322886

Fájó szívvel emlékezünk

a zágoni születésű sepsiszentgyörgyi

KÁDÁR JÓZSEFRE,

aki nyolc éve távozott közülünk. Pihenése legyen ­csendes.

Szerettei

4322904

Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Fájó szívvel emlékezünk testvérünkre, az uzoni

MOLNÁR JENŐRE

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.

Testvérei és azok családja

4322887

A temető kapuja szélesre van tárva, / Útjait naponta sok-sok ember járja. / Van, aki virágot, mécsest visz kezében, / Olyan is, ki bánatot visz szomorú szívében. / Egy éve már, hogy ezt az utat járjuk, /

Megnyugvást lelkünkben még most sem találtunk. / Sírod előtt állunk, talán Te is látod, / Körülötted van ma is szerető családod. / Eljöttünk újra tisztelni Téged, / Szívünkben hordjuk örök emléked. /

Te voltál nekünk a biztató remény, / Nehéz napjainkban is az utat mutató fény. / Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, / Szemünkből a könny naponta kicsordul. / Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, / Nyugodjál békében,

szívünkből kívánjuk.

Fájó szívvel emlékezünk

a szeretett kománéra

és keresztanyára,

LUKÁCS ANGÉLÁRA ­halálának első évfordulóján.

Keresztfia, Norbert

és szerető családja

4322893