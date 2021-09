Következő írásunk

Híres a skót whisky, a skót szoknya, a skót rögbi, de szintén skót volt a nevezetes James Bond első megszemélyesítője, a néhai Sir Sean Connery is. És most már azt is ki merem jelenteni, hogy a rettenthetetlen William Wallace és a halhatatlan Duncan MacLeod népe is tud sört főzni.