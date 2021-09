A bukaresti sajtó szerint arról van szó, hogy a politikus a párt költségvetésének terhére utazgatott a nagyvilágban, méghozzá egzotikus helyekre, ahová rendszerint többen is elkísérték. Ilyen úti cél volt például Bali szigete Indonéziában, a karib-tengeri Dominikai Köztársaságban Punta Cana vagy épp Katar fővárosa, Doha. Állítólag a pártérdek szólította ezekre a helyszínekre 2018-ban és 2019-ben az akkori szociáldemokrata elnököt, de erről most a DNA is szeretne meggyőződni. Az ügyészség ugyanis hivatalos eljárásban kérte a párt központi vezetőségét, hogy szolgáltassák ki azokat az iratokat, amelyek alátámasztják, hogy Liviu Dragnea valóban politikai célú utakon járt a fentebb említett helyeken. (Maszol)

KIDOBOTT PÉNZ. A román–ukrán határnál fekvő Hosszúmező nemcsak arról ismert, hogy Máramaros megye egyetlen magyar többségű községe, hanem immár arról is, hogy ultramodern, 32 térfigyelő kamerával felszerelt vasútállomása van, miközben 2007 óta egy vonat sem jár arra. A síneket és a peront már benőtte a gaz, az emberek pedig lassan elfelejtik, hogyan is néz ki egy vonat. De nem volt mindig így, egykor fontos vasúti átkelőhelynek számított a település, mely naponta nagy áruforgalmat bonyolított le a mai Ukrajna felé és vissza. Az állomás felújítására azért kerülhetett sor, mert a schengeni övezethez való csatlakozás előkészítése érdekében Románia kénytelen volt befektetni az EU majdani külső határainak védelmébe. A központi költségvetésből kétmillió lejt áldoztak csak az állomásépület felújítására. (Főtér)

RENGETEG HAMIS OLTÁSI IGAZOLVÁNY. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott hétfő este egy hírtelevíziónak, hogy már több mint 370 oltási igazolvány hitelességével kapcsolatban merült fel gyanú, és ezeket mind jelezték a rendőrségnek. Mihăilă beszámolója szerint a COVID-igazolványok érvénybe­lépésekor, vagyis július 1-jén létrejött az Országos Közegészségügyi Intézet keretében egy munkacsoport, amely az oltási igazolványok hitelességét ellenőrzi. Az azóta eltelt két hónap alatt már több mint 370 oltási igazolvány hitelességével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezeket az eseteket a rendőrségnek, illetve az ügyészségnek jelentik – mondta a miniszter. (Agerpres)