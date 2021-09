Kovászna a balneológia szíve

A tanácskozás fő szervezője a Romániai Rehabilitációs, Fizikális Medicina és Balneoklimatológiai Társaság, együttműködve a Romániai Balneológiai Egyesülettel, a Romániai Neurorehabilitációs Társasággal, a Romániai Gerincpatológia, -terápia és Rehabilitációs Társasággal, a Moldovai Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Társasággal, partnerségben a Kovászna Turizmus Rt.-vel, Kovászna város önkormányzatával, Kovászna Megye Tanácsával, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesülettel.

A hivatalos megnyitót megelőzően a szervezők sajtótájékoztatót tartottak az Őzike Szálloda előadótermében. Ennek keretében került sor annak a megállapodásnak az aláírására, melynek értelmében együttműködésre lépett a tudományos szféra, a fürdővárosok önkormányzatainak szövetsége és a gyógyturizmusban érdekelt munkaadók szervezete. A cél: közösen tenni azért, hogy fejlődhessen, valódi lehetőségeit kihasználhassa a balneoturizmus. A kongresszusra fizikailag 170 személy jelentkezett be, ők jelen lesznek a Kovásznán zajló értekezleteken. Hozzájuk csatlakozik online 150–200 személy az országból, továbbá 100 nemzetközi résztvevő – mondta el érdeklődésünkre dr. Constantin Munteanu, a balneológiai egyesület elnöke. (A kongresszus munkálatait bárki követheti a bioclima.ro/Congres2021.php oldalon – szerk. megj.). 147 tudományos dolgozatot mutatnak be, ezek közül 126-ot hazai szakemberek állítottak össze, a többi külföldi.

Gyerő József, Kovászna polgármestere házigazdaként szólt a sajtótájékoztatón. Örvendetes tényként értelmezte, hogy az esemény Kovásznán, az országos érdekeltségű balneológiai városban zajlik, azt is értékelte, hogy épp itt írják alá az együttműködési szerződést. Ő maga ugyan nem írja alá az iratot – ez a fürdővárosok szövetsége elnökének feladata –, de ez az együttműködés hasznos kell hogy legyen a helyi polgárok és az ide érkező látogatók számára is – fogalmazott. Azt is elmondta: a három aláíró mellett egy negyedik közreműködésére is szükség van. Ez a központi adminisztráció és a törvényhozás – húzta alá.

Európa szintjén Románia milyen pozíciót foglal el a balneológia terén? – kérdeztük dr. Munteanut.

– Határozottan mondom: az első helyet. Van egy különleges fürdőtörténelmünk, egy tradicionális balneológiai iskolánk. Arról nem is érdemes beszélni, hogy milyen természeti adottságokkal rendelkezünk. Többet kell tennünk a népszerűsítés, az értékesítés terén, többet kell foglalkozzunk a tudományos kutatással, de szükség van a negyedik fél, a kormányzati szektor jobb hozzáállására, ez néha csalóka szerepet játszik” – kaptuk a választ.

A kongresszus végén teszik közzé Románia első tíz balneológiai településének rangsorát. Ennek kapcsán kérdeztük az elnöktől: Kovászna hol található az országos listán?

– Kovásznán vagyunk ma, ez a balneológiai ágazat szíve. Szó szerint, mert a szívet kezelik itt, de ezen túlmenően pontosan Románia közepén fekszik, a kardiológia terén vezető szerepe van. Ezért személyesen annak a szívnek vélem, amelyik a balneológiai turizmus fejlődéséért dobban. Fontos helye van az országos listán, de erről többet nem mondok, majd a kongresszus végén kitudódik – mondta dr. Constantin Munteanu.