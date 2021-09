Noha még nem értek véget a folyamatok, de összességében felkészültek a háromszéki tanintézetek az iskolakezdésre – jelentette be Kiss Imre megyei főtanfelügyelő a prefektusi hivatal tegnapi tájékoztatóján. Az intézményvezető részletesen beszámolt a katedrák elosztásáról, a megyében található 302 tanintézettel kapcsolatos főbb tudnivalókról – egyebek mellett engedélyeztetések, munkálatok, tanszerek beszerzése, a járványügyi szabályok betartása –, illetve a jelenléti oktatás körülményeiről is szót ejtett. A hiányosságokról is szólt, ezek között előkelő helyen áll az iskolabuszok kérdése, melyek elég nagy hányadát ki kellene cserélni.