Kezdődik a munka az állomási tónál

Mint jelezték, a kivitelezést helyi vállalkozások végzik, első lépésként területrendezésre kerül sor, megerősítik és szigetelik a tó medrét, a vízveszteség pótlására szivattyúkat szerelnek fel. A csónakázásra is alkalmas tó és környékének helyreállítása nyomán közel háromhektárnyi zöldövezetet alakítanak ki, sétányokat, kávézót és illemhelyet építenek, ugyanakkor futó-, kosárlabda- és futballpályát is létesítenek. Az új köztéren vezeték nélküli internethálózatot tesznek elérhetővé, a létesítményt fotovoltaikus panelekkel és LED-technológiával világítják meg, illetve területén biztonsági kamerákat is elhelyeznek. A jobb megközelíthetőség érdekében parkolóhelyeket is kialakítanak. A közel 18 millió lejes – javarészt uniós forrásból finanszírozott – beruházásnak a tervek szerint 2023 decemberéig kell elkészülnie.