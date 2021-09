Fedélzetén katonákkal és a még Kabulban maradt diplomáciai személyzettel az utolsó amerikai katonai repülőgépek is elhagyták Afganisztánt – jelentette be a washingtoni védelmi minisztérium hétfői sajtótájékoztatóján Frank McKenzie tábornok, a Közép- és Dél-Ázsiáért is felelős Középső Parancsnokság vezetője. Ezt követően nyugati zászlókkal letakart, üres koporsókkal tartott meneteken ünnepelték tegnap a hatalmat Afganisztánban magukhoz ragadó radikális iszlamista tálibok.