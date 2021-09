A kormány hivatalosan azt közölte szerda délben, hogy az őszi parlamenti ülésszak kezdése miatt szakították félbe az ülést, a kormánytagok közül ugyanis egyesek törvényhozók is, ezért a parlamentben kellett lenniük. Azonban, mint utóbb kiderült, a félbeszakítás valódi oka a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) összeolvadása nyomán létrejött USR PLUS közötti nézeteltérés volt.

A válság oka

A felek között vita bontakozott ki az elmúlt hetekben az Anghel Saligny nevet viselő, helyi fejlesztéseket célzó országos fejlesztési programról, amelynek célja, hogy a helyi önkormányzatok bevezethessék vagy bővíthessék a víz- és gázvezeték-hálózatot, közművesíthessenek és közutakat fejleszthessenek. A liberálisok mellett a koalíció harmadik tagja, az RMDSZ is támogatja a program elfogadását. Az USR PLUS azonban ellenzi azt, mert szerinte ennek a célja, hogy politikai alapon osztogassanak pénzt a polgármestereknek, ez pedig nem teszi lehetővé a közpénzek hatékony és átlátható elköltését. Az USR PLUS azt nehezményezi, hogy ehhez hasonló program a szociáldemokraták idejében is működött, és az a korrupció egyik melegágya volt. Ezzel szemben a liberálisok és az RMDSZ szerint nemcsak egy bizonyos párt által vezetett helyi közösségeket, hanem valamennyit támogatná a kormány.

Nézőpontok

Dacian Cioloș, az USR PLUS egyik társelnöke a kormányülés felfüggesztése után elmondta, hogy szerinte a minisztereiknek nincs keresnivalójuk egy olyan kabinetben, ahol nem veszik figyelembe a véleményüket. Dan Barna, az USR PLUS másik társelnöke úgy vélte, hogy az előállt helyzet a kormánykoalíciós egyezség potenciális megsértését jelentheti. „A koalícióülésén dől el, mit lépünk a továbbiakban” – jelentette ki tegnap délután.

A miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakciójával lezajlott tegnapi tanácskozás után közölte, hogy az USR PLUS az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolásához köti az Anghel Saligny nevet viselő országos beruházási program támogatását. Ezt pedig úgy kommentálta, hogy „zsarolva és feltételeket szabva nem lehet politizálni”. Mint fogalmazott, az Anghel Salignyról elnevezett országos beruházási program nem egy párt, hanem Románia lakóinak érdekeit szolgálja.

„Nem tudjuk elfogadni, hogy miközben 22 ezer kilométer megyei és több mint 27 ezer kilométer helyi érdekeltségű út szorul felújításra, hogy miközben a települések 57 százalékában még mindig nincs csatornahálózat, 27 százalékuk pedig továbbra sincs rákötve a vízhálózatra, az USR PLUS annyit mondjon: a helyi közösségeknek és településeknek csak akkor jár 50 milliárd lej fejlesztésekre, ha az RMDSZ úgy fogadja el a SIIJ felszámolására vonatkozó javaslatot, ahogyan ők akarják” – mutatott rá Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Az államfő felelős magatartást követel

Este Klaus Iohannis államfő alapvető fontosságúnak nevezte, hogy a kormánypártok „felelősségteljes magatartást és érettséget tanúsítva” jussanak közös nevezőre a lakosságot érintő nagy horderejű kérdésekben. Emlékeztette a koalíciót alkotó pártokat arra, hogy a választási kampány véget ért, és a kormányzásnak nem az egyes alakulatokon belüli versengésekről kellene szólnia. „Egyetlen politikai vezetőnek sem kellene elfelejtenie, hogy a hatalmat a románok érdekében kell gyakorolni. (...) A kormánypártoktól hatékonyságot, párbeszédet és demokráciát várok el. És amikor demokráciáról beszélek, akkor ezt főként a pártok működésére értem” – jelentette ki Iohannis.

Mi állhat a háttérben?

Elemzők szerint Cîțunak azért fontos, hogy a kabinet már most elfogadja ezt a programot, mert szeptember 25-én pártelnököt választ kongresszusán a PNL, és a kormányfő lesz a fő kihívója Ludovic Orban jelenlegi pártelnöknek. Cîțu ezzel a programmal akarja a maga oldalára állítani a liberális helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Az elmúlt hetekben a bírák és ügyészek vizsgálatára hivatott speciális ügyészségi részleg felszámolása is éles vitákat váltott ki a kormánykoalícióban, ebben az esetben főleg az RMDSZ és az USR PLUS között alakult ki nézeteltérés, de a média szerint ebben a kérdésben is egyetértés van a PNL és az RMDSZ között, amelyek a speciális ügyészség hatáskörét a legfőbb ügyészséghez helyeznék át, míg az USR PLUS csak a korrupcióellenes vádhatósághoz való visszahelyezését tartja elfogadhatónak.

Lehetséges forgatókönyvek

Dan Barna kormányfőhelyettes az USR PLUS parlamenti frakcióival tartott tanácskozás után azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az ülésen megvitatták a lehetséges válaszlépéseket, és valamennyi opció számításba jöhet, a bizalmatlansági indítvány benyújtása is. Dan Barna emlékeztetett: a hétfői koalíciós tanácskozások során abban egyeztek meg a felek, hogy az USR PLUS szerdán ismerteti az Anghel Saligny Programmal kapcsolatos módosító javaslatait, amit meg is tett. „Az késztetett minket válaszlépésre, hogy a kormányülés pótlólagos napirendjére meglepetésszerűen felkerült a programról szóló tervezet” – magyarázta Barna.

Cristian Pîrvulescu politikai elemző szerint a liberálisok akár egy kisebbségi kormányzást is vállalhatnak az RMDSZ mellett, szerinte Cîțu ezért merte napirendre tűzni a fejlesztési programot az USR PLUS jóváhagyása nélkül. Ez utóbbi ugyanis ellenzékben is támogatná a kormány bizonyos projektjeit, mert az elemző szerint elképzelhetetlen, hogy a tavalyi parlamenti választásig magát rendszerellenes pártként meghatározó USR PLUS a jelenlegi ellenzéki szociáldemokratákkal vagy a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) együttműködjön a parlamentben.