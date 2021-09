Megnyitóbeszédet mond Deák Ferenc Loránd művészettörténész, köz­reműködik a Pakó András Férfi Dalárdacsoport és a Végh Antal Általános Iskola furulyacsoportja. A tárlat szeptember 25-ig látogatható munkanapokon 10 és 16 óra között.

FOTÓKIÁLLÍTÁS KÉZDIVÁSÁR­HELYEN. A Zöld Nap Egyesület tizenharmadik, A természet több arca című fotópályázatára beérkezett legjobb alkotások kiállítására és díjazására ma 18 órakor kerül sor Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A megnyitón verset szaval Lukács Szende, a Bod Péter Tanítóképző diákja (felkészítő tanár Kis Emese), énekel Jánó Kinga, a Református Tanítóképző és Zeneművészeti Kar végzős diákja. A beküldött pályaműveket Nagy

Lajos, a Romániai Fotóművészek Szövetségének titkára méltatja.

Női filmrendezők fesztiválja

Szeptember 4-én, szombaton 17.30-kor nyitják meg az első, kizárólag női filmrendezőknek szentelt filmfesztivált Sepsiszentgyörgyön a Művész mozi Chaplin Termében. A szeptember 4–10. között zajló EVA FilmMakers Fest a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Művész mozi projektje, együttműködésben az Andrei Mureșanu Színházzal. Az a vágy szülte, hogy helyreállítsa a férfi és női tehetségek közötti egyensúlyt a filmművészetben, ahol általános tendencia, hogy a nőket inkább a színészi, mint a rendezői munkához kötik. A programban szereplő összes filmet nők rendezték, három rendezőnő Romániából, négy Magyarországról érkezik. A közönség Kocsis Ágnes, Dana Bunescu, Szilágyi Zsófia, Andra Tarara, Felméri Cecília, Carmen Lidia Vidu és Horvát Lili legértékesebb filmjeit tekintheti meg Sepsiszentgyörgyön, valamint Kézdivásárhelyen, Szitabodzán, Kovásznán és Bodzafordulón. A fesztivál programjában szerepelnek mesterkurzusok, valamint olyan filmrendezők alkotásai is, akik nem tudtak eljönni az idei rendezvényre: Chiara Malta Hétköznapi nők, Ivana Mladenovici Ivana, a rettenetes és Ana Lungu Egy herceg és egy fél, valamint Egy jó lány önarcképe című filmje.

A fesztivál szeptember 10-én, pénteken a Csíki Kamarazenekar filmzenei koncertjével zárul. Az utolsó napon egy különleges In memoriam Fám Erika mesterkurzusra is sor kerül. A rendezvény részletes programja az EVA-Film­makers-Fest Facebook-oldalán érhető el.

Zene

Csernátonban szeptember 5-én, vasárnap 12 órakor kezdődik a VI. Székelyföldi huszár- és katonadal-találkozó a központi parkban a Hősök emlékművénél zászlófelvonással, koszorúzással és himnuszaink eléneklésével. 14 órától a lemhényi Bene Zoltán és Biró Attila első és második világháborús tárgyaiból nyílik kiállítás. A gyermekeket játszóház várja a Haszmann Pál Múzeum kertjében, ahol 15 órától a szabadtéri színpadnál mintegy tizenöt háromszéki, Hargita és Maros megyei csoport részvételével zajlik az idei székelyföldi huszár- és katonadal-találkozó. A rendezvényre a belépés az érvényben lévő járványügyi előírások szerint történik, a szervezők gyorstesztelési pontot is felállítanak.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a kamarateremben ma és pénteken 18 órától A buták versenye című, Benedek Elek meséi alapján készült vásári játékot játssza (rendező: Dávid Péter). Helyfoglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16 órától Mancs őrjárat: A film (románul beszélő), 16.15-től Luca (magyarul beszélő), 18 órától Respect (román felirattal), 18.30-tól Álomnagyi 2. (román felirattal), 20.30-tól Halálos iramban 9. (román felirattal), 20.45-től Free Guy (magyarul beszélő). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Varázsműhely

Szeptember 3-án, pénteken 10 órakor Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterében Jakab Zsuzsanna pedagógus kreatív és mozgáskoordinációs játékokkal, mese­olvasással várja a 3 és 6 év közötti gyerekeket. A foglalkozás témája – Baász Imre grafikus és akcióművész kiállításához kapcsolódóan – a különböző nyomtatási, pecsételési technikákkal való kísérletezés.

Őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen szeptember 3–12. között zajlik az Őszi Sokadalom. A városnapi rendezvénysorozat idén két hétvégére oszlik, az elsőn többnyire a beltéri rendezvényeké a főszerep, majd az iskolakezdés előtti hétvégén szabadtérre költözik a sokadalom. Az e hét végi program: pénteken 17 órától a Pro Urbe díj átadása a Vigadó Művelődési Ház dísztermében; ugyancsak 17 órakor kezdődik a W. Wegener parkban a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvósainak nyílt órája. Szombaton 9 órától Pityókafesztivál a Molnár Józsiás parkban a Tegyünk Kézdiszékért Egyesület szervezésében; 12 órakor az Incze László Céhtörténeti Múzeumban megnyitják a V. Bodoni Zsuzsa-emlékkiállítást Deák Ferenc magyartanár és Józsa Irén tanárnő közreműködésével, házigazda Dimény Attila múzeumvezető. Vasárnap 20 órától a Spirál című magyar filmdráma bemutatója a Vigadó udvarán (rossz idő esetén a Vigadó Művelődési Házban).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen ma 9 és 17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Tudor Vladimirescu és a Bethlen Gábor utcában az új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt, illetve 9 és 17 óra között a Hóvirág és az Óvoda utcában is. Sepsiszentgyörgyön szeptember 3-án, pénteken 9 és 13 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Váradi József utcában a Gesztenye és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon, a Mihai Viteazul tér 3-as tömbházának összes lépcsőházában és a kereskedelmi egységekben, a Gábor Áron utca 1-es tömbházának lépcsőházaiban és kereskedelmi egységeiben, a Kossuth Lajos utca 2-es tömbházának összes lépcsőházában és kereskedelmi egységeiben, illetve a Szabadság tér 2. szám alatt található kereskedelmi egységekben. A szolgáltatás újraindítása után a

víz elszíneződésére lehet számítani.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A minden hónap első péntekén megszervezett német nyelvű törzsasztal szeptember 3-án, pénteken 19 órakor gyűl össze a sepsiszentgyörgyi Sugás kertben. További információk a www.stammtisch.ro

honlapon.

FALUNAP SZOTYORBAN. Szeptember 4-én, szombaton 12 órakor kezdődik Szotyor központjában a falunap. Fellép az Atlantisz Fúvószenekar, a Kincskeresők, a Perkő és a Zöldfenyő néptáncegyüttes. Lesz barátságos focimérkőzés, kézműves- és népművészeti kiállítás, koncertet tart a Szemafor zenekar, Kaly és Felszegi Annamari. A rendezvény 23 órától tűzijátékkal zárul.

EMLÉKTÁBLÁT AVATNAK KÖPECEN. Szeptember 5-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után emléktáblát avatnak fel Kamenitczky Etelka írónő volt lakóházán. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

ELKÖLTÖZNEK. Szeptember 6-tól, hétfőtől elköltözik a Közüzemek Rt. sepsiszentgyörgyi ügyfélfogadó irodája és pénztára a Bánki Donát utcából a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alá. A bejárat a Martinovics Ignác utcából közelíthető meg. Ügyfélfogadás hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Maksán és Sepsibesenyőn, pénteken Dálnokban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden

más limlomot ingyenesen szállítanak el.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodájának munkatársai szeptember 9-én, csütörtökön 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Prefektúra székhelyén ingyenes meghallgatást tartanak az állampolgárok számára, illetve iktatják a panaszokat. Biztosítják a magyar nyelvről történő fordítást. A meghallgatáson jelen lesz a Gyermek Ügyvédje területi képviselője, mely a gyermekjogok kérdéseivel foglalkozik a Nép Ügyvédje intézmény keretében.