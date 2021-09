A 2021-es idény harmadik murvás viadala előtt áll a román ralibajnokság mezőnye, amely a történelmi Moldva fővárosában találkozik péntektől vasárnapig a pontvadászat nyolcadik futamán, azaz a Jászvásár PRO-X Ralin. A rajtnál ezúttal is ott lesz a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki a Szeben Rali után ismét a kolozsvári Rareș Feteannal a jobbján vág neki az újabb versenyhétvégének. „Igen, ismét Rareșsel versenyzem, aki számára véget ért a FIA Junior WRC-projekt, így most visszaült mellém, és újra kizárólag a román bajnokságra tud koncentrálni” – nyilatkozta a megyeszékhelyi pilóta.

A Szabó–Fetean páros számára a bajnoki végelszámolás szempontjából fontos a jászvásári rali, hiszen remek szereplés esetén a kétkerék-meghajtású autók között és az RC4-es kategóriában is megerősítheti rangsorbeli második pozícióját, kis szerencsével pedig akár az első helyet is megszerezheti. Ehhez azonban egy tökéletes és gondmentes hétvégére van szüksége a kettősnek, amely a kétkerekesek között 32.2 ponttal van lemaradva az éllovas Mihai Manole (Renault Clio R3) mögött, míg az RC4-es géposztályban 29.6 pont a hátránya Manoléhez képest.

„Elődleges célunk, hogy remek teljesítménnyel versenyben legyünk a közvetlen ellenfeleinkkel, és miért ne, dobogóra álljunk. Továbbá épségben szeretnénk célba érni, de mindez nehéz lesz, hiszen az eddigiekhez képest egy hosszabb rali vár ránk. A gyorsasági szakaszok nem ismeretlenek számunkra, de még így is nehéz versenyre számítunk. A bajnoki pontokért folytatott harcba az időjárás is beleszólhat, így ha a hétvégén esik az eső a Jászvásár PRO-X Ralin, akkor a roppant csúszóssá váló murvás úton még küzdelmesebb, még keményebb lesz a csata” – jelentette ki Szabó, aki most is egy Peugeot 208 R2-sel próbálja maga mögé utasítani ellenfeleit.

A jászvásári rali 37. kiírására összesen 77 egység nevezett, az embert és a technikát is komoly erőpróba elé állító viadalon 132 kilométernyi mért szakasz vár a mezőnyre. Szombaton 93 kilométert és 7 gyorsaságit, míg vasárnap „csak” 39 kilométert és mindössze 2 gyorsot kell teljesíteniük a versenyzőknek. A nevezők között ott van a címvédő és listavezető Simone Tempestini–Sergiu Itu páros (Škoda Fabia R5) is, de a verseny fontossága miatt mindenki ott lesz a rajtnál, aki számít a hazai ralisportban.

A rangsor állása a 7. futam után: * FIA-rangsor: 1. Simone Tempestini–Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) 195.8 pont, 2. Sebastian Barbu–Bogdan Iancu (Škoda Fabia Rally 2) 146.2 pont, 3. Dan Gîrtofan–Tudor Mârza (Škoda Fabia Rally2) 131 pont… 15. Szabó Csongor–Rareș Fetean (Peugeot 208 R2) 34.4 pont * kétkerék-meghajtású autók: 1. Mihai Manole–Marc Bancă (Renault Clio R3) 163.2 pont, 2. Szabó–Fetean 131 pont, 3. Radu Necula–Flaviu-Adrian Temeș (Suzuki Swift Sport) 100 pont * RC4 géposztály: Ma­nole–Bancă 165.6 pont, 2. Szabó–Fetean 136 pont, 3. Marius Sîncrăianu–Alina-Bianca Pop (Peugeot 208 R2) 110.4 pont.