Marco Rossi szövetségi kapitány együttese nemcsak azért reménykedhet bravúros pontszerzésben, mert bebizonyította, a világ legjobbjaival is felveszi a küzdelmet, hanem azért is, mert az Európa-bajnoksághoz képest mindenképpen erősödött azzal, hogy a nemzeti csapat legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik felépült sérüléséből. Emellett Sallói Dániel bombaformában játszik az amerikai bajnokságban, és az új idényben már szintén szerzett gólt Sallai Roland, Schäfer András és a csapatkapitány Szalai Ádám is.

Amennyiben az esélyesebb angolok begyűjtik a három pontot a telt házas Puskás Arénában, meglépnek a csoport valamennyi tagjától, azaz nagy lépéselőnybe kerülnek a vb-részvételt jelentő első hely megszerzésében, a magyarok pedig visszacsúszhatnak a harmadik helyre. Döntetlennel nyílt maradna a küzdelem, mert mindössze két pont lenne a különbség az angolok és a magyarok között, mint eddig, egyúttal lehetőséget adna a lengyelek és albánok számára a felzárkózásra. A hazai győzelem viszont azt eredményezné, hogy a magyar válogatott átvenné a vezetést a csoport élén.

Románia szintén ma 21.45-től Izland vendége lesz a vb-selejtező J-csoportjában, ahol három forduló után három ponttal a negyedik helyet foglalja el. Mirel Rădoi szövetségi kapitány együttese szeptember 5-én Liechtenstein ellen játszik a Nemzeti Arénában, ezt követően szeptember 8-án Észak-Macedónia együttesével mérkőzik meg Szkopjében.