Pörögnek a képkockák a velencei filmfesztiválon

A szervezők tájékoztatása szerint a járvány miatti biztonsági intézkedéseket nagyon szigorúan veszik: az akkreditált látogatók és a közönség védelme érdekében ellenőrzik a WHO által jóváhagyott vakcinával való beoltottságot, illetve kérik annak igazolását, hogy valaki átesett a Covid-19-en, vagy 48 órásnál nem régebbi negatív koronavírusteszt­tel rendelkezik. A fesztivál vetítései és rendezvényei csak a fenti igazolások alapján kiállított zöld útlevéllel (Green Pass) látogathatók – írták a mustra honlapján.

Alberto Barbera fesztiváligazgató korábban elmondta, hogy idén 59 ország filmjeit vetítik, az amerikai filmek és sztárok is visszatérnek a mustrára. A versenyprogramban 21 alkotás szerepel, köztük a fesztivált szerdán megnyitó Madres paralelas, a spanyol filmrendező, Perdo Almodóvar filmje Penélope Cruzzal a főszerepben.

Kedd délután az olasz filmrendező, Andrea Segre filmes naplóját mutatták be. A La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid a tavalyi, járvány miatti korlátozásokkal megrendezett velencei filmmustra kulisszái mögé tekint. Mint Segre elmondta, a rövid filmes naplót nem nevezné filmnek, inkább élőben készített feljegyzéseknek a film­fesztivál és a mozitörténet egy váratlan fejezetéről. Este Nino Manfredi Csoda olasz módra című 1971-es filmjének felújított kópiájával tisztelgett a fesztivál a színész-rendező előtt születésének századik évfordulója alkalmából.

A fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlán-díjért versengő produkciók között lesz még mások mellett Ana Lily Amirpour fantáziafilmje, a Mona Lisa and the Blood Moon, Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter című filmje, Paul Schrader The Card Counter című bűn­ügyi filmje, Paolo Sorrentino É stata la mano di Dio című új produkciója és Jane Campion The Power of the Dog című westernje is.

Tavaly Chloé Zhao A nomádok földje című filmje nyerte el az Arany Oroszlán-díjat. Idén a kínai származású rendező a nemzetközi zsűriben foglal helyet, amelynek elnöke az Oscar-díjas dél-koreai rendező, Bong Dzsun Ho.

Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című első nagyjátékfilmje ugyancsak Velencében debütál a Filmkritikusok Hete elnevezésű rendezvényen, amely a filmfesztivál független, párhuzamos szekciója. A magyar rendező alkotása hat további produkcióval szerepel a szekció versenyprogramjában.