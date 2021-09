A Trilla Fesztiválon az Anima Sound System

„Számos olyan előadót hívtak meg a fesztiválra, aki errefelé, a népzenével markánsan átitatott környéken él. Martonvásár évtizedek óta jelentős szerepet játszik a népzene- és néptánc­oktatás terén” – mondta a néhány éve Martonvásáron lakó Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője az MTI-nek. Bár az Animát az elektronikai zenei színtér szereplői közé sorolják, már számos népzenei fesztiválon játszottak, külföldön is, Németországtól Spanyolországig, sőt, a 2002-es világzenei expón, az esseni Womexen is színpadra álltak.

„A népzene számunkra élő hagyományt jelent, nem csak korai lemezeinken, manapság is markánsan jelen van a zenénkben. Volt, hogy népi dallamra írtunk dalt és szöveget, máskor elektronikus alapra illesztettünk élő népdalt. Legújabb, Öltöztessél fehérbe című dalunkat augusztus elején a Kobuci kertben mutattuk be, a Romano Drom vezetőjével, Kovács Antallal közösen készítettük. A készülő új Anima-album zenéi is a roma kultúra, a magyar népzene hatásait mutatják” – jegyezte meg Prieger Zsolt, hozzátéve, hogy a népzenei vonal a most velük dolgozó Törőcsik Franciska színművész-énekessel is erősödött, és dj-fellépései alkalmával szintén használ magyar népdalokat.

Az 1993-ban Szombathelyen alakult Anima Sound System három lemezén – Shalom (1995), Hungarian Astronaut (1996), Anima (1997) – Bognár Szilvia énekelt, aki azóta szólóban a hazai népzenei színtér kiemelkedő előadójává vált. Ő vendégként a Trillán is fellép a csapattal.

A Trilla Fesztiválon az Anima műsora részben húszéves lemezük, a Gipsy Sound Clash újragondolt dalaira épül, de elhangzanak a slágerek is, így a 68, a Csángó, a Hajnal volt, a Rakjuk a tüzet, a Csinálj gyereket vagy a Tedd a napfényt be a számba. Az Anima Sound System hamarosan megjelenteti a The Big Gipsy Sound Clash Rework című feldolgozásanyagot. Prieger Zsolt szeptember 26-án az újbudai A38 hajón Bob Dylan-műsorral jelentkezik számos vendég közreműködésével, Törőcsik Franciskával közös irodalmi estjei is zajlanak.

Szeptember 3. és 5. között a martonvásári Trilla Fesztiválon fellép még mások mellett a Borbély-Dresch Quartet, a Bazseva, az Erdőfű, a Magos, Ferenczi György, Balogh Kálmán és Lukács Miklós Cimbalomduója, a Dalinda, az Ötödik Évszak, Paár Julcsi és a Hangoló. A fesztivál zenés-táncos része védettségi és személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával látogatható, a vásárterület ezek nélkül is.