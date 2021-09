Mondanám azt is, hogy izgatottan töltöttem ki magamnak ezt a habos nedűt, de akkor hazudnék. Korábban már többször is ittam Leffe Blonde-ot, így ez alkalommal inkább csak ízlelgettem a 6,6% alkoholtartalmú seritalt. Mindig is ízlett, mindig is tetszett, így most sem okozott csalódást, mivel hozta azt, amit egy minőségi belga sörnek hoznia kell. Habja gyönyörű szép. Keménynek és tartósnak kellett volna lennie, de az én esetemben valamiért gyorsan elillant. Illata kellemes, egyszerre gyümölcsös és édeskés (gondolom, a benne lévő cukortól). Íze amolyan belgás, malátás, és minden egyes kortya finom. Kissé fűszeres is, s ha lassan hörpintgeti az ember, vagy némi odafigyeléssel, még egy enyhe kukoricás karakter is felfedezhető benne. Utóíze kellemesen komlós, összességében pedig egy rendkívül harmonikus és kellően eltalált sör a Leffe Blonde.

Adatok: * gyártja: InBev Belgium SA * származási hely: Belgium * ára: 6,59 lej * kiszerelése: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 6,6% * száraz­anyag-tartalom: 15.6ºB * IBU: 20 * színe: aranysárga * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, kukorica, komló, cukor * típus: világos sör (belgian blond ale) * a sör pontszáma: 7,5/10 * ebből fogyasszuk: kehely, tulipánpohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Palack­érlelés – a sörök érlelése olykor palackozás után, azaz az üvegben is folytatódhat. Ilyenkor a sörhöz kis mennyiségű cukrot, élesztőt, esetleg erjesztés előtti sörcefrét tesznek, amelytől beindul a további, avagy a másodlagos erjesztés. A palackérlelés során keletkezett szén-dioxid nem tud elszökni, ezért a sör élénkebb és ízletesebb lesz. Ez az eljárás leginkább a belga habos nedűkre jellemző.