Vizes munkálatok Kézdivásárhelyen

Pap Lajos, a vízszolgáltató cég regionális koordinátora arról számolt be, hogy két olyan utcában, ahonnan az elmúlt évek során gyakran érkezett a meghibásodások miatt panasz, már nyomás alá helyezték az új gerincvezetéket. A Tudor Vladimirescu utca teljes egészében, illetve a Bethlen Gábor utcában 60 méteren cserélték a fővezetéket, amelynek a csatlakoztatás után már problémamentesen kell működnie. Az augusztus 3-án megkezdett munkálat mindeddig jól haladt: a jövő héten következik négy tömbház és három lakóház csatlakoztatása, illetve folytatódik a Bethlen Gábor utcában a vezetékcsere. Az összesen 300 méternyi vezeték cseréjének határideje október 17-e, ám Pap Lajos úgy véli, ha nem történik nagyobb meghibásodás, és az időjárás is elfogadható marad, akár szeptember végére be tudják fejezni a munkálatot – olvasható a Közüzemek Rt. sajtóközleményében.