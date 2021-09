Az esetszámok országos szintű növekedése alapján nagyon úgy tűnik, hogy a negyedik hullám érkezésével újabb nehéz időszak elé néz mind a kórház, mind a lakosság, ezért már nekiláttak a felkészülésnek – jelentették be a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetői, András-Nagy Róbert menedzser és Roșu Mátyás orvos igazgató. Az intézményben jelenleg három pácienst ápolnak koronavírus-fertőzéssel, egy a fertőzőosztályon, a másik kettő az intenzív terápián kap ellátást. A kórház jelenlegi működését, az ellátás szerkezeti felépítését igyekeznek minél tovább fenntartani, de az esetszámok növekedése esetén kénytelenek lesznek visszatérni az előző hullám idején alkalmazott munkamenethez – jelezték.

Roșu Mátyás a bent ápolt koronavírus-fertőzöttekről elmondta, hogy a fertőzőosztályon egy 80 éves nő fekszik, akit felülfertőződött kétoldali tüdőgyulladással kezelnek, az állapota közepesen súlyos. Az intenzív terápiára beutalt fertőzöttek mindketten férfiak, 57, illetve 80 évesek, a fiatalabb van rosszabb állapotban. Az orvos igazgató szerint esetükben a gondot nem feltétlenül a koronavírus okozta kór jelenti, hanem a társbetegségeik, ezért is kerültek erre az osztályra. Mindkét páciens szívproblémákkal küzd, a fiatalabb műtéten is átesett már, az idősebb beteg pedig infarktus után van.

Roșu Mátyás arról is beszámolt, hogy az elmúlt két hétben még egy idős fertőzött került a kórházba, a hetvenéves férfit nem kellett intenzív terápiás kezelésben részesíteni, és állapota javultával elhagyhatta az intézményt. Gyerekek jelenleg sincsenek beutalva koronavírus-fertőzéssel, illetve nem is voltak az elmúlt időszakban. Fertőzésgyanús bent fekvő sincs jelenleg a kórházban.

Míg lehet, fenntartják a mostani állapotokat

Ami az elkövetkező időszakot illeti, András-Nagy Róbert és Roșu Mátyás elmondta: készülnek arra a helyzetre, hogy megyeszinten is megnő a fertőzések száma, illetve azoké a pácienseké, akik kórházi ellátásra szorulnak. Az elmúlt három hónapban visszaszorult a koronavírussal kapcsolatos tevékenység az intézményben, viszont a korábban kialakított elkülönített részlegeket, ágyakat nem számolták fel, a szűrés pedig folyamatos. A továbbiakban is elsődleges a szűrés, valamint az azonosított betegek elkülönítése és kezelése, így lehet elejét venni, hogy a kór nagyobb mértékben terjedjen.

Amennyiben viszont az esetszámok növekednek a megyében is – ami egyelőre még nem jellemző –, akkor a visszarendeződés útjára kell lépniük, azaz bevezetni azokat a korlátozásokat, amelyeket az előző hullám során alkalmaztak. A céljuk, hogy minél jobban el tudják nyújtani azt az időszakot, amíg a jelenlegi felállásban vagy kevés szigorítással, átalakítással tudnak működni.

Az intézményvezetők arra hívják fel a lakosságot, hogy tartsák be a megelőzési óvintézkedéseket, mivel ettől is függ, hogy a járvány hogyan érinti majd a megyét, és mennyire befolyásolja a kórházak működését. András-Nagy Róbert szerint a negyedik hullám alakulása az átoltottsági aránytól is függ, amely téren a megye nem áll túl jól.

A menedzser megemlítette még, hogy a járóbeteg-rendelőkben, a sürgősségen, valamint az osztályokon azt tapasztalták – és ez nem csak a koronavírus-fertőzésre igaz –, hogy sokan későn keresik fel az orvost, gyakran már súlyos állapotban érkeznek. Felkérnek ezért mindenkit, hogy amennyiben adott tüneteket fedeznek fel magukon, minél hamarabb forduljanak orvoshoz, ne várják meg, hogy súlyosbodjon az állapotuk. „A koronavírus egy alattomos kórokozó, a fertőzöttek úgy érzik, nincs komolyabb bajuk, miközben az állapotuk valójában súlyos, ezért fontos, hogy az első tüneteknél, jeleknél forduljanak orvoshoz” – mondotta Roșu Mátyás.

Újságírói kérdésre a menedzser és az orvos igazgató sem tudott egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy miért halogatják sokan a szakember felkeresését, a tényezők között ott van a félelem, vagy hogy nem mérik fel, mekkora gond lehet a halogatásból.

Újabb orvosokat alkalmaztak

András-Nagy Róbert arról is beszámolt, hogy a szakemberek, valamint a minisztérium részéről olyan jelzések érkeznek, hogy a negyedik hullámban fokozottabban figyelni kell a gyermekekre, ezért egy újabb orvossal bővült a gyerek-fertőzőosztály csapata. De emellett szükség esetén a gyerekosztály orvosai is besegítenek.

Roșu Mátyás hozzátette: várják a minisztériumtól a protokollumokat, a felszereltség (oxigén, gyógyszerek, védőfelszerelések) terén jól állnak. A kicsiknek a gyerekfertőzőn különítenek el egy részleget, s ha az nem elég, a felnőttek osztályán is el tudják majd helyezni őket.

A kórház szakembercsapata augusztus 30-tól az említett szakorvos mellett két sürgősségi orvossal, két gyermekgyógyásszal, egy reumatológus, valamint egy intenzív terápiás szakorvossal bővült. Ezzel 138-ra nőtt a kórházban dolgozó orvosok száma. E hónap közepén ugyanakkor újabb versenyvizsgát írnak ki belgyógyász szakorvosi állás elfoglalására.

András-Nagy Róbert szerint az új alkalmazások a negyedik hullámra való felkészülést, valamint a sürgősségi ellátás javítását szolgálják. Az elkövetkező időszakban az intenzívterápia-, az orvosi képalkotási osztály, a laboratórium, a nefrológia-, valamint az onkológiaosztályon szeretnék a szakemberi gárdát növelni.

Újságírói kérdésre András-Nagy Róbert elmondta: az átoltottsági arány kilencven százalék fölötti az orvosok körében, a többi alkalmazottnál alacsonyabb, de jobb, mint a megyei átlag.