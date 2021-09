Áremelésre kényszerülnek a pékségek

Elkerülhetetlen a mindennapi kenyerünk árának az emelkedése – ez a lapunk által megkérdezett háromszéki pékségvezetők egybehangzó álláspontja. Drágult a kenyérgabona, de többe kerül a villamos energia is. Utóbbi miatt egyébként a malom- és pékipari munkáltatók szövetsége állami támogatást kért az ágazat számára, és tárgyalást folytattak a szaktárcave­zetővel is.

Nagy gondban vagyunk – így fogalmazott a szotyori Babi Pékséget vezető Nagy Blanka, aki szerint minden áremelés a termékek iránti kereslet visszaesését is maga után vonja. Legutóbb egy éve kellett termékeik árát módosítaniuk, és úgy néz ki, ezúttal sem tudják ezt elkerülni, mert „minden megdrágult, a csomagolóanyagtól a lisztig” – mondta. Megjegyezte, arra számítottak, hogy aratás után olcsóbb lesz majd az alapanyag, azonban a liszt ára csak elenyésző mértékben csökkent. A szotyori pékség a Harmopantól vásárolja a lisztet, s mivel ők is drágábban szerzik be a búzát, így a lisztet is drágábban értékesítik – vázolta Nagy Blanka. Mindezek miatt kénytelenek lesznek árat emelni a Babi Pékségnél, szeptember 15-től tíz százalékkal drágább lesz az általuk előállított kenyér. A vállalkozás naponta 1800–2000 kg kenyeret értékesít Kovászna és Brassó megyében.

Hasonló mértékű áremelést alkalmaz szeptember 13-tól a sepsiszentgyörgyi Diószegi Pékség is, melynek vezetője szerint muszáj volt meghozniuk ezt a döntést, miután idén immár négy alkalommal is drágult a liszt. Diószegi László lapunknak azt nyilatkozta, január óta közel 30 százalékkal lett drágább a liszt, s ugyanekkora mértékben nőtt az egyéb, általuk használt alapanyagok ára, sőt, még a szállítóeszközök is húsz százalékkal többe kerülnek – magyarázta. Megjegyezte, az emberek értetlenül állnak a jelenség előtt, hogy a rekordbúzatermés ellenére áremelést kell alkalmazni, azonban külföldről is nagy a kereslet a búza iránt, s ha valaki nem adja meg a kenyérgabonáért kért árat, könnyen előfordul, hogy a termelő inkább a külföldi vásárlónak adja el.

Nem tudják elkerülni az áremelést az árkosi Spicom Pékségnél sem, a vállalkozást vezető Rétyi Csaba lapunknak azt mondta, náluk egyelőre még nem született döntés arról, hogy mikortól és mennyivel módosítják a termékeik árát. Hozzáfűzte, nem csupán a liszt, minden alapanyag, illetve az üzemanyag és az energia ára is megemelkedett, hónapok óta tartó folyamatról van szó, és ennek következtében ők sem tudják tartani a régi áraikat. A naponta körülbelül három tonna kenyeret előállító pékség belföldi alapanyagból dolgozik.

Idén 11,4 millió tonnás búzatermést jegyeztek az országban – erről számolt be nemrég Adrian Oros mezőgazdasági miniszter, aki szerint a búza árának alakulását a globális termésmennyiség és a nemzetközi piac határozza meg. A globális mennyiség idén 16 millió tonnával csökkent, Kína pedig a tavalyinál 41 millió tonnával nagyobb búzaimportra készül, tehát a gabona iránt megnőtt a kereslet. „Ez a magyarázata annak, hogy az idei rekordtermés ellenére a kenyérbúza és a kenyér ára nőni fog” – magyarázta Adrian Oros.