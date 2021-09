A kézdivásárhelyi városnapok, az Őszi Sokadalom immár 31. évfordulóját ünnepli idén – 1990-ben tartották az első olyan közösségi ünnepet, amelynek városnapok jellege volt, tavaly a járvány miatt elmaradt a rendezvény. A Sokadalom visszafogottabb, mint az előző években volt, de így is mindenki számára kínál érdekes eseményt. Az eddigiektől eltérően a szervezők a városünnepet két felvonásban rendezik meg: ezen a hétvégén többnyire a beltéri rendezvényeké a főszerep, majd az iskolakezdés előtti hétvégén a sokadalom kiköltözik a szabadtérre.

A városnapok egyik legfontosabb eseménye a Pro Urbe díj átadása, amelyet idén dr. Biró Gábor nyugalmazott ideggyógyász főorvosnak nyújtanak át a Vigadó emeleti dísztermében a holnap 17 órakor kezdődő rendkívüli tanácsülésen. A Pro Urbe díj átadásával párhuzamosan a Wegener parkban fellép a Tanulók Klubjának fúvószenekara és több mazsorettcsoportja. Szombaton 9 órától a Molnár Józsiás parkban tartják meg a 21. Pityókafesztivált a Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés szervezésében, délben az Incze László Céhtörténeti Múzeumban megnyílik a Vetró Bodoni Zsuzsa-emlékkiállítás, és este nyolc órától már a Borudvarban is elindul az élet. Vasárnap 20 órától a Vigadó udvarán levetítik a Spirál című magyar filmdrámát.

Pénteken a Gábor Áron téren megnyílik a hagyományos termék- és kézművesvásár, valamint az Ifjúsági tér és a gyermekváros. 17 órakor kerül sor az Őszi Sokadalom hivatalos megnyitójára a Vigadó előtti téren, ahol a Tanulók Klubjának fúvószenekara és több mazsorettcsoportja lép fel. 18 órakor a Vigadó udvarán Nagy Lajos fotóművész Lélekjelenlét című egyéni tárlatát nyitják meg. Este a volt kaszárnya előtt felállított színpadon az Old Bumeráng és a The Crazy Plumbers együttes lép fel. A szabadtéri koncerten csak oltási igazolvánnyal vagy három napnál nem régebbi negatív teszttel lehet részt venni. Tesztelést a helyszínen is végeznek. Szombaton folytatódik a termék- és kézművesvásár, valamint a többi szabadtéri rendezvény, ami utcazenével egészül ki. Este a volt kaszárnya előtti színpadon az Ego Sum és a Sing Floyd együttes koncertezik. 12-én, vasárnap a szokásos szabadtéri rendezvényekkel és utcazenével folytatódik a városünnep, mely a volt kaszárnya előtti színpadon Republic-koncerttel zárul. Az állandó programok között megemlíthetjük a papírszalvéta-, kártyanaptár- és telefonkártya-kiállítást és -börzét a Hobbi Cserebere Klub szervezésében a Gyűjtemények Házában.