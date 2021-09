Rabszolgák, szolgáljatok

Csak még egy kicsit bírnád, nincs már sok hátra. Tied lehet majd ez a gyönyörű ház, medencével, nagy kerttel. Kertészt is tudunk majd ajánlani hozzá, a legjobbak közül valót, ne magadnak kelljen nyírni a füvet, metszeni a ró­zsát.

Te majd csak kiülsz szépen az árnyékos teraszra, kortyolgatod a kávét, és gyönyörködsz a nyíló virágokban. Nem kell fájjon a fejed semmiért, mert te már független vagy, a magad ura, neked énekelnek a madarak, neked terem a barack-, a meggyfa, neked már nem kell korán kelned, munkába igyekezned, túlóráznod, feláldoznod a hétvégét, lemondanod a nyaralást, kihagynod az esti színházi elő­adást. Te már magad rendelkezel az időd fölött. És ez nem minden.

Neked nem kell sorban állnod majd az orvosi rendelőben sem. Hisz nem azért fizetted egész életen át a fakultatív egészségügyi biztosítást, hogy most ott kelljen gyúródnod a rendelő előtt, míg megszán valamelyik asszisztens, és méltóztatik rád vetni pillantását valamelyik pancser orvos. Neked prémium ellátás jár. Hozzád házhoz jön majd az orvos konzultációra. Téged autóval visznek laboratóriumi vizsgálatokra, mert igen, mi sofőrt is tudunk ajánlani. A legjobbak közül valót. A te szívedet a leghíresebb kardiológusprofesszor vizsgálja majd, neked kiszállítja a patika a szükséges gyógyszereket, a műtéted időpontját is te döntöd el.

Mert neked ez mind kijár. Mert te egész életedben dolgoztál, hajtottál, korán keltél és későn feküdtél, mert neked mindig a munka volt az első, mert képes voltál a szórakozásod, a családod, az egészséged elé helyezni a kötelességet és a cég érdekeit, mert neked sziklaszilárd az értékrendszered, és téged soha senki és semmi el nem tántorított attól, hogy a rád bízott feladatot elvégezd, és szolgálj, hűen. Mint a rabszolgák, a legjobbak közül valók.

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiadott Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva című kötetből (Illyefalva, 2021, szerk. Ambrus Attila)