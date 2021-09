Megvonta a bizalmat a kormányfőtől az USR-PLUS

Megvonta a bizalmat Florin Cîțu miniszterelnöktől az USR PLUS, a középső kormánypárt. A párt vezető testülete az éjfél után kiadott közleményében kijelentette: támogatni fognak egy Florin Cîțu elleni esetleges bizalmatlansági indítványt.

Az USR-PLUS országos bürója állásfoglalásában leszögezte: az USR-PLUS soha, semmilyen kormányzás alatt nem fogja a nevét adni „a közpénzből történő rabláshoz”. A testület úgy értékelte: Florin Cîțu miniszterelnök politikai válságba lökte az országot. Az USR-PLUS arra kérte a koalíciós partnereket, hogy vegyék tudomásul: a Cîțu-kabinetnek megszűnt a többségi parlamenti támogatása, és kezdjenek tárgyalásokat egy új miniszterelnök-jelöltről, egy új kormány megalakításáról. „Ha az új miniszterelnökről szóló koalíciós tárgyalások nem vezetnek eredményre, az USR-PLUS támogatni fog egy, a Cîțu-kormány elleni bizalmatlansági indítványt” – áll a hajnalban kiadott közleményben.

A pártszövetség azt is közölte, hogy az új kormányba is a tegnap este leváltott Stelian Iont jelölik igazságügyi miniszternek, akit támogatnak az igazságügyi reform folytatásában.

Az igazságügyi miniszter válasza

Florin Cîţu ismét bebizonyította, hogy nem tiszteli sem a törvényeket, sem az alkotmányt, de előéletét ismerve ez nem meglepő – jelentette ki Stelian Ion, miután a miniszterelnök közölte, hogy meneszti igazságügyi miniszteri tisztségéből. A leváltott tárcavezető egy Facebook-bejegyzésben kifejtette, ezzel a döntéssel Florin Cîţu voltaképpen aláírta a kormányból való távozását, „mert csak idő kérdése, és Florin Cîţunak mennie kell”. Az USR-PLUS által jelölt tárcavezető szerint „zsarolás és felelőtlenség” azt kérni az igazságügyi minisztertől, hogy azonnal véleményezzen egy fontos tervezetet, miközben a törvény négynapos határidőt szab meg erre.

„Még egyszer leszögezem, hogy a Helyi Fejlesztések Országos Programja harmadik szakaszáról szóló tervezet eredetijét nem küldték el az igazságügyi minisztériumnak véleményezésre. Van a történetnek egy láthatatlan mellékszála, amely a magas rangú ügyészek folyamatban levő kinevezési eljárásához kapcsolódik. Ez itt a bujtatott tét” – fogalmazott Stelian Ion.

A PSD kormánybuktatást remél

Ha az USR-PLUS azt akarja, hogy bukjon meg a kormány, mondjon le valamennyi minisztere – közölte tegnap este Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Ciolacu Facebook-bejegyzésében ismét nyomatékosította, hogy pártja benyújtja a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, amint meglesz az elfogadásához szükséges 234 támogató aláírás. „Ehhez jelenleg még hiányzik 30. Várjuk az USR–PLUS tagjait, ne kellessék magukat, hanem írják alá” – fogalmazott az ellenzéki párt elnöke. Hozzátette, a PSD nem fogja engedni, hogy a koalíciós pártok egymás zsarolására használják fel „a románoknak azt az kívánságát, hogy megszabaduljanak ettől az aljas kormánytól”.

Iohannis mérlegel

Klaus Iohannis megkapta a Stelian Ion miniszteri tisztségből való menesztésére vonatkozó miniszterelnöki kérelmet, és gondolkodik rajta – közölte az Államelnöki Hivatal.

A kormányfő azzal indokolta az igazságügyi miniszter menesztését, hogy nem tűr meg a kabinetjében olyan minisztereket, akik ellenzik Románia modernizálását. Szerinte Stelian Ionnak nem sikerült érvényesítenie az akaratát a koalícióban. „Nem tudta végigvinni a projektjeit. Példa erre a különleges ügyészség, amelyet nyolc hónap alatt sem sikerült felszámolnia” – érvelt Cîţu.

Okok és törekvések

A „közpénzből történő rablás” kifejezéssel a szövetség az Anghel Salignyről elnevezett, 50 milliárd lejes keretösszegű fejlesztési programot illette, mellyel – a tervezet szerint – a helyi önkormányzatok számára nyújtana támogatást a kormány a víz-, gáz- és szennyvízhálózataik kiépítésére vagy fejlesztésére és közútjaik javítására. A programot elindító sürgősségi kormányrendelet elfogadására szerdán két alkalommal is összehívták a kormányt, ám az USR-PLUS ellenszegülése miatt végül nem sikerült elfogadni a dokumentumot. Az USR PLUS bojkottálta az estére összehívott második kormányülést, többek között arra hivatkozva, hogy a kormányrendeletet nem véleményezte Stelian Ion igazságügyi miniszter, aki viszont arra hivatkozott, hogy nem kapta meg a dokumentum eredeti példányát. A meghiúsult esti kormányülés után jelentette be Cîțu az igazságügyi miniszter felmentését.

Szakértők szerint a politikusok döntéseit az is befolyásolja, hogy a PNL szeptember közepén, az USR PLUS pedig október elején tartja tisztújító kongresszusát. A PNL-ben a jelenlegi pártelnök Ludovic Orban és a miniszterelnök Florin Cîțu, az USR-PLUS szövetségben pedig a két társelnök: Dan Barna és Dacian Cioloș küzd a pártelnöki tisztségért.