Megvonta a bizalmat Florin Cîțu miniszterelnöktől az USR-PLUS, a középső kormánypárt. A párt vezető testülete előbb éjfél után kiadott közleményében jelentette be, hogy ha Florin Cîțu nem lép vissza a kormány éléről, bizalmatlansági indítványt nyújthat be ellene, majd – miután a nap folyamán Klaus Iohannis államfő aláírta az igazságügyi miniszter menesztését és a PNL továbbra is bizalmat szavazott a kormányfőnek – egyértelműen bejelentette, hogy benyújtja az indítványt.

Az USR PLUS országos bürója szerda éjszakai állásfoglalásában leszögezte: az USR PLUS soha, semmilyen kormányzás alatt nem fogja a nevét adni „a közpénzből történő rabláshoz”. A testület úgy értékelte: Florin Cîțu miniszterelnök politikai válságba lökte az országot. Az USR PLUS arra kérte a koalíciós partnereket, hogy vegyék tudomásul: a Cîțu-kabinetnek megszűnt a többségi parlamenti támogatása, és kezdjenek tárgyalásokat egy új miniszterelnök-jelöltről. Azt is közölték, hogy az új kormányba is a szerdán leváltott Stelian Iont jelölik igazságügyi miniszternek, akit támogatnak az igazságügyi reform folytatásában.



Az igazságügyi miniszter álláspontja

Florin Cîţu ismét bebizonyította, hogy nem tiszteli sem a törvényeket, sem az alkotmányt, de előéletét ismerve ez nem meglepő – jelentette ki Stelian Ion. A leváltott tárcavezető egy tegnapi Facebook-bejegyzésben kifejtette, ezzel a döntéssel Florin Cîţu voltaképpen aláírta a kormányból való távozását, „mert csak idő kérdése, és Florin Cîţunak mennie kell”. Szerinte „zsarolás és felelőtlenség” azt kérni az igazságügyi minisztertől, hogy azonnal véleményezzen egy fontos tervezetet, miközben a törvény négynapos határidőt szab meg erre. Hozzátette, hogy a Helyi Fejlesztések Országos Programja harmadik szakaszáról szóló tervezet eredetijét nem küldték el az igazságügyi minisztériumnak véleményezésre. „Van a történetnek egy láthatatlan mellékszála, amely a magas rangú ügyészek folyamatban levő kinevezési eljárásához kapcsolódik. Ez itt a bújtatott tét” – fogalmazott Stelian Ion.

A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) főügyészi tisztsége már régóta betöltetlen, de üresen állnak más fontos állások a DIICOT-nál és a korrupcióellenes ügyészségnél (DNA) is. „Több jelzést is kaptam az idők folyamán, miszerint nincs rendjén, hogy egy USR-s miniszter vagy kimondottan én koordináljam ezt az eljárást, és másvalakinek kellene ezt végeznie, hogy a folyamat előre eldöntött eredménnyel zárulhasson” – mondta Stelian Ion. Újságírói kérdésre kifejtette: a minisztérium véleményező testülete több alkotmányossági és törvényességi problémát is talált a szóban forgó tervezetben, például köztulajdonjogi kérdésekben, valamint abban, hogy kiket bíznak meg a projektekkel és milyen törvényi keretek között.



Orban felelősségre int

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke szerint a jelenlegi politikai helyzetből senki nem nyerhet, és a kormánypártok bármelyikének távozása a koalícióból a parlamenti többség elvesztéséhez vezet. Tegnapi sajtónyilatkozatában nyomatékosan arra kérte Florin Cîţu miniszterelnököt, hogy mérje fel a helyzet súlyosságát, az USR PLUS-t pedig arra, hogy ne gyakoroljon nyomást a kormányra. „A PNL elnökeként nekem elsősorban a párt egységét kell szavatolnom, ugyanakkor célom a kormánytöbbséget alkotó koalíció működésének garantálása is. Nem tudunk kormányozni, ha nem támogatja a koalíciós megállapodást aláíró pártok mindegyike a kormányprogramot” – jelentette ki. Szerinte a kormányzás érettséget, kiegyensúlyozottságot, párbeszédet, a koalíciós partnerekkel szembeni tiszteletet és az állampolgárokkal szembeni felelősségérzetet feltételez. „Nem robbanthatjuk fel konjunkturális okokból a koalíció egységét” – fogalmazott.

Ludovic Orban tegnap reggel először Facebook-oldalán reagált a szerda esti történésekre. „A jelenlegi parlamenti többség kohéziójának biztosítása rendkívül nagy tapasztalatot, nagyon sok jó tulajdonságot és alkudozási készséget feltételez. Azt hiszem, nem vonjátok kétségbe a képességemet egy szilárdabb és kényelmesebb parlamenti többség biztosítására” – írta bejegyzésében.



Iohannis menesztette a minisztert

Klaus Iohannis államfő aláírta végül a Stelian Ion igazságügyi miniszter visszahívásáról szóló rendeletet, sajtónyilatkozatban is hangsúlyozva, hogy ez a legjobb döntés az ország, a kormány által elkezdett munka folytatása érdekében. Az igazságügyi tárca vezetését ideiglenesen Lucian Bode belügyminiszter veszi át, ő az első olyan igazságügyi miniszter, akinek nincs jogi végzettsége.

A kormányfő azzal indokolta az igazságügyi miniszter menesztését, hogy nem tűr meg a kabinetjében olyan minisztereket, akik ellenzik Románia modernizálását. Szerinte Stelian Ionnak nem sikerült érvényesítenie az akaratát a koalícióban. „Nem tudta végigvinni a projektjeit. Példa erre a különleges ügyészség, amelyet nyolc hónap alatt sem sikerült felszámolnia” – érvelt Cîţu.

Az igazságügyi minisztérium vezetésével ideiglenesen megbízott Lucian Bode tegnap úgy nyilatkozott, hogy kedvezően fogja véleményezni az Anghel Saligny beruházási tervet. Bode rámutatott, hogy az erről szóló tervezetet három héttel ezelőtt első olvasatban tárgyalta a kormány, a kabinet tagjaként tehát nagy vonalakban már ismeri a projektet, de egyeztetett az igazságügyi minisztérium szakembereivel, tárgyalni fognak róla a programot kezdeményező fejlesztési tárca illetékeseivel is, és minden bizonnyal jóváhagyását adja a tervezethez. Az ügyészségi vezetői tisztségek betöltésére kiírt pályázati eljárás azonban nem folytatható mindaddig, amíg ügyvivő miniszter vezeti az igazságügyi tárcát – véli Lucian Bode.



A párt kiállt Cîţu mellett

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Országos Politikai Bürója (BPN) tegnapi ülésén százszázalékos támogatásáról biztosította Florin Cîțut, aki bizalmi szavazást kért miniszterelnöki mandátumának folytatásához. Sajtóinformációk szerint 54-ből 54-en mellette szavaztak, támogatva, hogy ő maradjon a kormányfő, annak ellenére, hogy az USR PLUS bejelentette, csak új miniszterelnök kinevezésével hajlandó a koalícióban maradni, ellenkező esetben támogatnak egy Cîțu elleni bizalmatlansági indítványt.

Ludovic Orban nem vett részt a párt Országos Politikai Bürójának ülésén, amelyet Florin Cîţu kormányfő hívott össze. Döntését azzal indokolta, hogy nem tájékoztatták az ülés összehívásáról, és nem volt alkalma ellenőrizni, hogy összehívása eleget tesz-e a statútumban rögzített feltételeknek. Rareş Bogdan európai parlamenti képviselő, a PNL országos politikai döntéshozó testületének tagja közölte, a tanácskozáson a tagok mintegy hetven százaléka részt vett, tehát az összehívás és a döntés is szabályszerűen történt.



Az AUR-ral lenne meg a létszám

Az USR PLUS valamennyi politikai párttal felvette a kapcsolatot egy, a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatása érdekében – jelentette ki az államfő döntését követően az alakulat képviselőházi frakcióvezetője. Ionuţ Moşteanu úgy nyilatkozott, hogy az USR PLUS és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) részéről összesen 122-en támogatnák a bizalmatlansági indítványt, ami már elegendő ahhoz, hogy a parlament elé terjesszék azt. „Nem szeretnénk oda jutni, ez azonban kizárólag Florin Cîţu politikai érettségén múlik. Mi egy másik PNL-s kormányfővel akarunk továbbmenni” – nyomatékosította Moşteanu a parlament épületében adott nyilatkozatában.

Az indítvánnyal kapcsolatosan Ludovic Orban kijelentette: elfogadhatatlannak tartja, hogy egy liberális párti törvényhozó megszavazza a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. „Amíg én vagyok a PNL elnöke, nem fogom elfogadni, hogy a PNL bármely törvényhozója megszavazzon egy bizalmatlansági indítványt egy olyan kormány ellen, amelynek a PNL is része, és egy PNL-s miniszterelnök vezeti” – fogalmazott.

Alina Gorghiu liberális szenátor az USR PLUS politikusaitól kért felelősségteljes magatartást, toxikusnak nevezve a PSD-vel és az AUR-ral folytatott tárgyalásaikat. A parlamentben tartott sajtónyilatkozatában a Nemzeti Liberális Párt szenátora elmondta: a liberálisok azt szeretnék, ha az USR PLUS továbbra is a kormányban maradna. Közölte, várják a koalíciós partner javaslatát az igazságügyi miniszteri tisztségre, a szerda este menesztett Stelian Ion helyére.

Tegnap délután Dan Barna, az USR PLUS társelnöke Stelian Ion menesztett igazságügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján ismételten hangsúlyozta, nincs szándékában más jelöltet nevesíteni a szóban forgó miniszteri posztra, csupán a miniszterelnök lemondása jelentheti a helyzet megoldását.



A PSD közzétette az indítványt

Ha az USR PLUS azt akarja, hogy bukjon meg a kormány, mondjon le valamennyi minisztere – mondotta szerda este Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Ciolacu ismét nyomatékosította, hogy pártja benyújtja a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, amint meglesz az elfogadásához szükséges 234 támogató aláírás. Hozzátette, a PSD nem fogja engedni, hogy a koalíciós pártok egymás zsarolására használják fel „a románoknak azt az kívánságát, hogy megszabaduljanak ettől az aljas kormánytól”.

Tegnap délután közzé is tette a PSD a Florin Cîţu vezette kormány ellen irányuló bizalmatlansági indítvány szövegét. A dokumentum a Megálljt a szegénységnek, a drágulásoknak és a büntetőügyeseknek! címet viseli, és megszövegezői a Cîţu-kabinet félreállításában látják az egyetlen esélyt Romániának a politikai, gazdasági és társadalmi válságból való kilábalására. A szociáldemokraták felróják a kormánynak, hogy „több mint 12 százalékkal csökkent a vásárlóerő”, robbanásszerűen nőnek az árak, az energiaárak elszabadulása miatt gyorsul az infláció, és „másodpercenként 1700 euróval nő az államadósság”. A PSD szerint a jelenlegi kormány ellehetetlenítette a romániai kis- és középvállalkozásokat, a HoReCa szektorban tevékenykedő cégek máig nem kapták meg a beígért támogatásokat, a gazdákat pedig megalázták, „munkájuk gyümölcsét szinte ingyen értékesítik külföldre ahelyett, hogy a románok asztalára kerülne”.



Az RMDSZ álláspontja

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a kormánykoalíció egyik tagja, az USR PLUS megzsarolta partnereit, a liberális pártot és az RMDSZ-t, tudniillik kilátásba helyezte, hogy csak akkor szavazza meg a koalíción belül vitát kiváltó országos fejlesztési programot, ha az RMDSZ és a liberálisok elfogadják a speciális ügyészség felszámolásáról szóló indítványt az USR PLUS által javasolt formában. A politikus elmondta, hogy az 50 milliárd lej értékű, hat évre szóló országos fejlesztési programot a liberálisok is támogatták, amikor egy hónappal ezelőtt megvitatták első olvasatban. Kelemen szerint erre a programra – amelynek révén az önkormányzatok víz- és gázvezeték-hálózatok építésére, közművesítésre és útfejlesztésekre pályázhatnak – feltétlenül szükség van, mert elfogadhatatlan a 21. században, hogy 22 ezer kilométernyi megyei út és 27 ezer kilométernyi helyi út ne legyen korszerűsítve, valamint hogy a települések 57 százaléka ne legyen közművesítve. Szerinte nem akadályozhatja valaki a végtelenségig a kormány munkáját úgy, hogy része a kabinetnek, ezért javasolták, hogy vegyék fel a szerdai kormányülés napirendjére a fejlesztési program elfogadásáról szóló jogszabályt.



Okok és törekvések

A „közpénzből történő rablás” kifejezéssel illette az USR PLUS az Anghel Salignyről elnevezett, 50 milliárd lejes keretösszegű fejlesztési programot, mellyel – a tervezet szerint – a helyi önkormányzatok számára nyújtana támogatást a kormány víz-, gáz- és szennyvízhálózatok kiépítésére vagy fejlesztésére és közutak javítására. A programot elindító sürgősségi kormányrendelet elfogadására szerdán két alkalommal is összehívták a kormányt, ám az USR PLUS ellenszegülése miatt végül nem sikerült elfogadni a dokumentumot. Az USR PLUS bojkottálta az estére összehívott második kormányülést, többek között arra hivatkozva, hogy a kormányrendeletet nem véleményezte Stelian Ion igazságügyi miniszter. A meghiúsult szerda esti kormányülés után jelentette be Cîțu az igazságügyi miniszter felmentését.

Szakértők szerint a politikusok döntéseit mindenekelőtt az befolyásolja, hogy a PNL szeptember közepén, az USR PLUS pedig október elején tartja tisztújító kongresszusát. A PNL-ben a jelenlegi pártelnök Ludovic Orban és a miniszterelnök Florin Cîțu, az USR PLUS szövetségben pedig a két társelnök, Dan Barna és Dacian Cioloș küzd a pártelnöki tisztségért.