Com’ON Sepsi: pénteken indul a közönségszavazás

Előző írásunk

Megvonta a bizalmat Florin Cîțu miniszterelnöktől az USR-PLUS, a középső kormánypárt. A párt vezető testülete előbb éjfél után kiadott közleményében jelentette be, hogy ha Florin Cîțu nem lép vissza a kormány éléről, bizalmatlansági indítványt nyújthat be ellene, majd – miután a nap folyamán Klaus Iohannis államfő aláírta az igazságügyi miniszter menesztését és a PNL továbbra is bizalmat szavazott a kormányfőnek – egyértelműen bejelentette, hogy benyújtja az indítványt.