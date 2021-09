A 2007-ben világbajnok Kimi Räikkönen közösségi oldalán jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja az Alfa Romeo csapatát, ezzel együtt pedig befejezi hosszú, 2001 óta tartó pályafutását. A Jégember egy Instagram-bejegyzésben hozta nyilvánosságra döntését a hétvégi Holland Nagydíj előtt.

„Ennyi volt” – kezdte lényegre törően. „Ez lesz az utolsó szezonom a Forma–1-ben. Erről már tavaly télen döntést hoztam. Nem volt könnyű döntés, de az idei szezon után itt az ideje annak, hogy új dolgokat csináljak. Bár a szezon még tart, szeretnék köszönetet mondani a családomnak, az összes csapatomnak, és mindenkinek, aki részt vett a versenyzői karrieremben. És főleg nektek, rajongóknak, akik mindvégig szurkoltatok nekem. Lehet, hogy az F1-kaland véget ért, de az életben sok minden van még, amit meg akarok tapasztalni és ki akarok élvezni. Még találkozunk! Üdvözlettel: Kimi” – búcsúzott.

Räikkönen visszavonulásával egy hely már biztosan felszabadul az Alfa Romeo csapatánál, amelyet a hírek szerint a finn honfitársa, a Mercedes együttesétől várhatóan távozó Valtteri Bottas tölt be. A Jégember természetesen az idei évet még végigversenyzi csapatával, amelynek jogelődjénél kezdte pályafutását, akkor még viszonylag ismeretlen pilótaként, ám meggyőző debütálása rögtön az egyik legnagyobb ígéretté tette a mezőnyben.

Ennek az ígéretnek a beváltására néhány balszerencsés, a McLaren együttesénél töltött szezon után (a brit istállónál számos technikai hiba hátráltatta, melyek miatt győzelmeket, talán bajnoki címeket is bukott) 2007-ben került sor, amikor a Ferrari versenyzőjeként felért a csúcsra. Bajnoki címet többet nem szerzett már, tehetségét viszont több alkalommal is igazolta: egy kétéves kihagyás után győzelmeket szerzett a Lotus színeiben, és a vártnál gyengébbre sikerült visszatérést is bajnoki bronzzal zárta a Ferrari autójával.

Az Alfa Romeo csapatánál idén harmadik szezonját tölti, és bár bőven veteránnak számít már, folyamatosan harcban van fiatalabb csapattársával. Kétségtelen, hogy távozásával az elmúlt évtizedek egyik legegyedibb pilótája hagyja el a mezőnyt, aki egyszerű, őszinte és humoros megjegyzéseinek köszönhetően számtalan szurkolóra tett szert, és továbbra is a legnépszerűbb versenyzők közé tartozik, annak ellenére, hogy a pontszerzésért is vért kell izzadnia.