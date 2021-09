Mint épülettervek maradtak ránk

Következő írásunk

Összművészeti eseménysorozatnak lehettek szem- és fültanúi mindazok, akik augusztus 19-én részt vettek Ördög Gábor István második verseskötetének bemutatóján Sepsiszentgyörgyön a Szimpla romkocsmában. Fotókiállítás, koncert és képzőművészeti performance is része volt a könyvbemutatónak, melynek végén táncoltak is a résztvevők, ami rendhagyónak számít egy ilyenfajta kulturális eseményen. A rendezvényről és a versírásról is faggattuk a szerzőt, aki vállalkozóként éli mindennapjait Sepsiszentgyörgyön.