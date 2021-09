El is indult, ment egy egész nap, amikor leszállt az este, bejutott egy nagy erdőbe, és ott talált egy kis kunyhót. Bement a kunyhóba, és megkérdezte a gazdát:

– Nem tudod, hol lakik a Szél?

A gazda így felelt:

– Én magam vagyok a Szél.

– Azért jöttem hozzád, hogy panaszt tegyek.

– Miért?

– A Szél levitte a házam tetejét, és most nem tudom, hogyan is lakjam benne.

– Ne haragudjál rám! Csak véletlenül akadt bele az egyik szárnyam. Adok neked egy kendőt. Ha ezt a kendőt kiteríted az asztalon vagy a földön, mindjárt lesz bőven enni- és innivalód. Így baj nélkül elélhetsz.

Az öregember fogta a kendőt, megköszönte az ajándékot a Szélnek, és elment. Amikor hazaért, megvendégelte minden rokonát és barátját. Az uraság tudomást szerzett a varázskendőről, elküldte az embereit, hogy vegyék el az öregtől azt a kendőt.

Az öreg ismét elment a Szélhez, és panaszkodott neki:

– Az uraság elvette a kendőt. Nem tudsz még valamit adni nekem?

A Szél így felelt:

– Most adok neked egy furulyát. Ha belefújsz, az uraság visszaadja neked a kendőt.

Az öregember ezután hazament, és mihelyt csak belefújt a furulyájába, mindenki táncra perdült. Az uraság is tudomást szerzett a csodálatos furulyáról, és elküldte az embereit, hogy hozzák azt el az öregtől. Az öregember mihelyt furulyázni kezdett, az uraság emberei is akarva, nem akarva táncolni kezdtek. Semmi mást sem tudtak csinálni. Az uraság megharagudott, és még több embert küldött az öreghez, de azokkal is ugyanaz történt.

Az uraság nem akarta elhinni, ezért maga is elment a feleségével együtt az öregemberhez. Az csak belefújt a furulyába, már az úr és a felesége is táncolt, addig táncoltak, míg csak össze nem estek, és kérlelni kezdték az öregembert, hogy hagyja abba a furulyázást.

Az öreg ekkor megkérdezte:

– Visszaadod a kendőmet?

Az uraság így felelt:

– Vissza, vissza.

Ekkor az öregember visszakapta a kendőjét, és azután boldogan élt a haláláig.