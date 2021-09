Kreml: Washington és Kijev Moszkva rovására barátkozik

„Vagyis ők nem a maguk számára, hanem Oroszország ellen barátkoznak. Ez csak sajnálkozást tud kiváltani” – fogalmazott az orosz elnök szóvivője. Mint mondta, Oroszország tudomásul vette Ukrajna óhaját, hogy csatlakozni kíván az euroatlanti szövetséghez, valamint Washington álláspontját is, hogy kész támogatni ezt a törekvést. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban többször is kifejezte Moszkva világos, egyértelmű és következetes nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy a NATO katonai infrastruktúrája folyamatosan közeledik Oroszország határaihoz.

A szóvivő az Izvesztyija című lapnak adott interjújában kilátásba helyezte, hogy Oroszország „nagyon veszélyesnek” tartja a NATO katonai infrastruktúrájának a határaihoz történő közeledését, ezért saját biztonságának teljes körű biztosítása érdekében ellenintézkedéseket fog hozni, ha ez megtörténne. Rámutatott, hogy az ukrajnai lakosság legkevesebb fele nem kér az észak-atlanti szövetség tagságából, Zelenszkij pedig ennek ellenére ragaszkodik a belépéshez a NATO-ba.



Az ukrán külügyminiszter elégedett

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásának eredményeit értékelve „példátlanul erősnek” nevezte tegnap Ukrajna és az Egyesült Államok közös nyilatkozatát, és kiemelte, hogy az ukrán államfő hivatali partnerével, Joe Bidennel folytatott beszélgetése barátságos, őszinte és egyenes volt.

„Az elnökök 2 óra 10 perc hosszat tárgyaltak, és ez nagyon világos beszélgetés volt Ukrajna biztonságáról. Ez volt a fő téma, valamint a NATO, a Fekete-tenger biztonsága, az Északi Áramlat 2. orosz gázvezeték és Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése” – mondta a tárcavezető azon a Facebookon közzétett videofelvételen, amelyet San Franciscóban vett fel, ahol Zelenszkij még további tárgyalásokat folytat. Zelenszkij washingtoni látogatását Kuleba olyan győzelemnek nevezte, amelyben mindkét fél megkapta, amit akart, és elégedett az elért eredménnyel.



Sérülnek a kisebbségi jogok

Az Ukrajnára vonatkozó amerikai stratégiának foglalkoznia kell az Ukrajnában élő kisebbségek jogaival is – hangsúlyozta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a Joe Biden amerikai elnökhöz és Volodimir Zelenszkij ukrán államfőhöz intézett nyílt levelében, amelyet szerdán tettek közzé, amikor Biden a Fehér Házban fogadta Zelenszkijt. A New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány által kiadott, illetve a The Washington Times című amerikai konzervatív napilapban is közzétett nyílt levélben a KMKSZ elnöke hangsúlyozta: az amerikai–ukrán együttműködésnek közös egyetemes értékeken kell alapulnia, amibe beletartozik az etnikai kisebbségek alapvető jogainak tiszteletben tartása is.

Brenzovics leszögezte: Ukrajna 1991-es függetlenségének első 25 évében biztosította az etnikai kisebbségek alapvető jogait; azt, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, és a kisebbségi nyelveket – észszerű kereteken belül – használhassák a közügyekben. A magyar politikus szerint azonban a dolgok megváltoztak a Krím félsziget 2014-es orosz elcsatolásával, mert ezt követően az ukrán kormány, ellensúlyozandó az orosz hatást Kelet-Ukrajnában, radikálisan változtatott kisebbségi politikáján. Bár – mint a KMKSZ elnöke írja – ezek az intézkedések elsősorban a kelet-ukrajnai, oroszul beszélő lakosságot célozzák, az anyanyelvhasználatra vonatkozó radikális korlátozások más etnikai csoportokat is sújtanak.

A KMKSZ elnöke ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy az oktatásra és az államnyelvre vonatkozó 2017-es törvény szigorúan korlátozza az etnikai kisebbségeket anyanyelvük használatában az oktatásban is. Felidézi továbbá, hogy a július 1-től életbe lépett új ukrán törvény korlátozza – mint fogalmazott – az „őslakos” kisebbségek meghatározását. Ezenkívül a „nemzeti közösségekre” vonatkozó jelenlegi ukrán törvénytervezet is homályos fogalmakra épül, amelyek inkább korlátozzák, semmint védik a meglévő jogokat – állapította meg a KMKSZ vezetője.

A KMKSZ elnöke szerint az etnikai kisebbségi csoportok elleni gyűlöletbeszédet és bűncselekményeket megtűrik. Az elmúlt három évben – miképp Brenzovics emlékeztet – ultranacionalista csoportok felgyújtották a KMKSZ irodáját, Állítsuk meg a szakadárokat! feliratú hirdetőtáblákat tettek ki magyar közösségi vezetők képeivel, és olyan honlapot működtettek, amelyen a magyar közösségi vezetők címeit gyűjtötték, „Ukrajna ellenségeinek” bélyegezve őket, mindezt büntetlenül. Brenzovics szerint az ukrán hatóságok is megfélemlítik a magyar kisebbséget. Ezzel kapcsolatban felidézi: tavaly – hamis vádak alapján – fegyveres kommandósok tartottak razziákat magyar kisebbségi intézményekben Kárpátalján. A KMKSZ elnöke úgy véli, Zelenszkij szándékosan ösztönözte a magyarellenes érzéseket azzal, hogy a Donyec-medencei helyzethez hasonlította a magyar etnikai közösséget, miközben „jól tudta, hogy ez az összehasonlítás abszurd”.

„A nemzeti kisebbségek Ukrajnában nem új jövevények, ez a régió több mint ezer éve a hazánk. Kárpátaljai magyarokként nem akarunk különleges vagy kiváltságos bánásmódot. Nem akarjuk, hogy az állam ellenségeinek címkézzenek minket, mindig is hűségesek voltunk Ukrajnához. Csak azt akarjuk, hogy elismerjenek minket őslakos nemzeti kisebbségnek, ami vagyunk, hogy megőrizhessük nyelvünket és kulturális identitásunkat, és hogy egyenlő állampolgárként együttműködhessünk a többségi lakossággal annak érdekében, hogy sikeres jövőt biztosítsunk Ukrajnának” – fogalmazott Brenzovics.