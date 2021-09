A kormány kísérleti programja keretében Málnás községben harmadik, Bereckben és Mikóújfaluban második éve kapnak meleg ebédet az óvodások és iskolások. Málnáson 120, Mikóújfaluban 156, Bereckben 319 jogosultat tartanak számon, akiknek 10 lej értékben biztosítanak meleg ebédet. Tavaly a járványhelyzet miatt sok esetben nem volt lehetséges a tanintézményben való étkeztetés, Mikóújfaluban például úgy oldották ezt meg, hogy az ételt hazavitték a gyerekeknek.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke jelezte, évek óta szorgalmazzák, hogy a tej-kifli programot alakítsák át úgy, hogy lehessen meleg ebédet adni az iskolákban, ez különösen fontos lenne a nehéz körülmények között nevelkedő gyerekeknek, de összességében is egészségesebb lenne minden iskolásnak. Most már a három háromszéki község és az ország mintegy 150 tanintézménye is igazolhatja, hogy ebbe az irányba érdemes fejleszteni a programot, tette hozzá.

Az országos általános tej-kifli-alma program keretében Háromszéken mintegy 23 ezer gyerek hetente kétszer kap almát és kekszet, háromszor kiflit és tejet. Egy augusztus végén megjelent kormányhatározat értelmében az európai uniós forrásokból a kormány által finanszírozott programon keresztül Kovászna megyében 6 millió lejre biztosítanak pékárut, gyümölcsöt és tejterméket, a program lebonyolítója a megyei önkormányzat. A jogszabály újdonsága, hogy az iskolákban objektív okok miatt ki nem osztható termékeket eljuttathatják a helyi közösségeknek – tájékoztatott a megyeháza. (sz.)