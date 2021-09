Gyermektáborok az unitárius egyházközségekben

Közel száz gyermek és fiatal kapcsolódott be az elmúlt napokban a kálnoki, valamint a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségek által szervezett vakációs, szabadidős foglalkozásokba. A bibliai történetekre és gondolatokra épülő sokoldalú tevékenységek jó alkalmat teremtettek nem csupán a tanulásra, de a közösségi lét megélésére is.

Sepsiszentgyörgyön vasárnap istentisztelet zárja az egy hete tartó gyermektábort, melyről Péterfi Ágnes lelkész úgy fogalmazott: családias és bensőséges hangulat jellemezte, s ez vélhetően annak is köszönhető, hogy ezúttal kevesebben, mintegy harmincan vettek részt naponta a tevékenységeken. Idén Jónás próféta és a cethal történetét dolgozták fel különféle formában a foglalkozások révén. „Ennek üzenete az, hogy mindenkinek megvan a maga küldetése és feladata, ám ezek mellett ott van az isteni gondviselés is, ezt szerettük volna a gyermekekben megerősíteni. Főleg azt az érzést, hogy senki nem közömbös a Jóisten előtt, hogy mindenkinek ad feladatot, kinek nehezebbet, kinek könnyebbet, de mindenkit számontart” – vázolta a témaválasztás kapcsán a lelkész.

Az egyhetes program részeként a gyermekcsoport többek közt ellátogatott a kilyéni unitárius templomba, ahol a falfreskókkal ismerkedtek, elkészült a méretes cethal is, melynek gyomrába többen is beférnek, megismerkedhettek az imádságok formáival, de néptánc és népi játékok, kézműves-foglalkozás is színesítette a napokat. Mindezek mellett fontos volt a vallásos nevelésre való figyelés és az együttlétben való megerősödés, „hogy a gyermekek érezzék, mennyivel másabb, ha egymás kezét fogva imádkozunk, milyen jó az, ha egymás előtt őszintén fel tudjuk vállalni netán a gyengeségeinket, mert nem kinevetjük, hanem átöleljük egymást” – összegzett érdeklődésünkre Péterfi Ágnes.

Unitáriusnak lenni Kálnokon is jó! – ezzel a jelmondattal zajlott az előző héten a település unitárius egyházközségében a gyermek- és ifjúsági tábor. Szabó Adél lelkész szerint naponta több mint másfél százan kapcsolódtak be tevékenységeikbe, a legkisebb résztvevő mindössze négyéves volt. A napi foglalkozásokat egy-egy bibliai gondolatra építették, ezeket kézműves-tevékenységek, nemezelés és népi játékok egészí-+tették ki. A programok zökkenőmentes lebonyolításában az egykori vallásórás fiatalok nyújtottak hathatós támogatást, a napi étkezéseket a szülők hozzájárulásával sikerült biztosítani a népes gyermekseregnek. A tábor felekezeti hovatartozás nélkül fogadta az érdeklődő gyermekeket.