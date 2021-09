Tevékenykednek a nagycsaládosok

Immár második éve nyújtanak ösztöndíjat tehetséges, de gyenge anyagi körülmények között élő diákoknak. Legutóbb júniusban utaltak pénzt a kedvezményezetteknek – számolt be Fülöp Csaba, az egyesület elnöke. A jogosult egyetemisták évente két alkalommal kapnak 750 lejes ösztöndíjat, a szülőhelyüktől távol tanuló középiskolások pedig kétszer 375 lejt. Az ösztöndíjak fedezete Svájcból érkezik, ott élő magyarok adják össze a pénzt, s az összeg függvényben döntik el, hány diák részesülhet a támogatásban – idén húszan vannak. Ez a segítség nem old meg minden problémát, de biztosan hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményezettek folytathassák tanulmányaikat. A további ösztöndíjakra tanévkezdéskor lehet pályázni – mondta el Fülöp Csaba.

Július elején az egyesület képviselői jelen voltak az Európai Nagycsaládosok Konferenciáján, melyet tizedik alkalommal rendeztek meg. Az előadók, résztvevők tizenkét országból érkeztek Keszthelyre, az eseményt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezte. A találkozó jó alkalom volt egyes téveszmék megcáfolására, ugyanis a nyugati országokban ma már azt állítják, a nagycsaládok ártalmasak a környezetre nézve, környezetszennyezőek. A valóság azonban épp az ellenkezőjét mutatja: a nagycsaládosok környezettudatosan élnek, semmivel sem nagyobb az ökológiai lábnyomuk, mint a kis családoknak – mutatott rá az elnök. A konferencián szó esett a magyar családpolitikáról is, a székelyföldi nagycsaládosok egyetértettek ezzel, követésre méltó, jövőbe mutató példának tartják, állást is foglaltak mellette. Július végén, augusztus elején Bükklokán, a Piposz-tanyán került sor a nagycsaládos és ifjúsági táborra. Mintegy hatvan fő, 14 család vett részt a táborozáson. Többen is lehettek volna, de az év elején megszabott táborozási időpontot módosítani kellett, így sokan nem értek el. A táborban a jelenlévők változatos programokon vehettek részt, nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatosságra való nevelésre – tudtuk meg Fülöp Csabától. A hagyományos tábort negyedik alkalommal szervezték meg (tavaly elmaradt), ezt kellett volna követnie a Benedek-mezőn a Családi napnak, de erre nem került sor.

Nagy sikere volt az augusztus közepén Kommandón a katolikus egyházközség területén megszervezett apa-fia tábornak. Fő célként határozták meg a gyerekek környezettudatosságra való nevelését, a munkára való szoktatást, az önellátásra való ösztönzést. Nem véletlenül került a programba nyúlvágás, főzés. Egy idős néninek felvágták és elrakták a téli tüzelőjét, a Korpás-kanyarban szemetet gyűjtöttek.

Augusztus végén a kovásznai katolikus templom udvarán került sor a Szent István Családi Napra, az eseményt a katolikus egyházközséggel, a Havadtőy Sándor Cserkészcsapattal együtt szervezték.

Tervek a továbbiakra is vannak. Szeptember-október folyamán újraindítják a kézműves-foglalkozásokat, a társasjátékesteket. Intézményesíteni szeretnék a kovásznai néptáncmozgalmat, hogy az ne csak iskolai tevékenység legyen. Összegzésül Fülöp Csaba elmondta: a korlátozások feloldásával nagy lett a tempó az egyesület életében, kéthetente történik valami. Azt is leszögezte: a családok, a nagycsaládok a társadalom építőkövei, a nagyobb közösségek megtartói, ezért mindent meg kell tenni, hogy megmaradjon a hagyományos családforma, a közösségi rendszer ne legyen egyénekre lebontva – mint ahogy az újabb, családromboló irányzatok ezt akarják.