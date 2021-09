A koalíciós válságban érintett felek egyike sem engedett a hétvégén: a Florin Cîțu vezette kormány az USR PLUS minisztereinek hiányában fogadta el az Anghel Saligny néven emlegetett, helyi fejlesztésekről szóló országos programot, pénteken a koalíciós tárgyaláson pedig nem tudtak kompromisszumra jutni a felek, a liberálisok partnereik ultimátuma ellenére is kitartottak amellett, hogy Cîțu maradjon a kormányfő. Az USR PLUS így az AUR segítségével még pénteken este benyújtotta a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, a pártszövetség vezetői pedig közölték: minisztereik a héten lemondanak tisztségükről. Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök tegnap azt nyilatkozta: ők csak akkor szavazzák meg az indítványt, ha előrehozott választásokra kerül sor.

„Legyen világos: ez a program benne van a kormányprogramban. Aki mást mond, az hazudik” – mondta a kormányülés végén Florin Cîțu miniszterelnök. Az országos fejlesztési program költségvetése 10 milliárd euró. A kormányfő megerősítette, hogy a 2022 és 2025 között a program 26 milliárd lej pluszkiadást jelent majd a költségvetés számára.

Az Anghel Saligny-program a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) az utódja, de különbözik is attól, mivel csak a helyi-, illetve megyei utakra, a csatornázásra, az ivóvízellátásra és a gázvezeték-hálózatra koncentrál.

Az USR-PLUS éles hangvételű közleményben reagált az Anghel Saligny-program elfogadására, melyet következetesen PNDL 3-ként említenek. „A PNDL 3, akárcsak a PNDL 2, olyan beruházásokra irányul, melyeket nem az emberek helyi szükségleteinek, hanem a pártok cégei szükségleteinek függvényében fognak végrehajtani. (…) Jelenlegi formájában a PNDL 3 a románok pénzének legnagyobb elrablása, az USR-PLUS felszólítja Florin Cîțu miniszterelnököt, aki már nem jogosult ezen tisztség betöltésére, hogy mondjon le” – írták állásfoglalásukban.

Szörnykoalíció körvonalazódik

Florin Cîţu miniszterelnök azt is bejelntette: tájékoztatni készül az európai vezetőket és Románia stratégiai partnereit, köztük az Amerikai Egyesült Államokat egy szélsőséges párttal való „toxikus hatású szövetségről”, amely Romániában körvonalazódik. Erről a pénteki kormányülést követően beszélt a miniszterelnök, az USR-PLUS-nak az AUR-ral való egyezségére célozva. Mint mondta, egy olyan párttal való szövetség van kialakulóban, amely csak ártani akar a román embereknek, nem tiszteli a magántulajdont, sem az egyéni szabadságot, és amellyel „nem is kellene tárgyalni”. „Tájékoztatni fogom minderről az európai vezetőket és stratégiai partnereinket, az Egyesült Államokat, lássuk, mit gondolnak a romániai helyzetről” – fogalmazott.

Nem sikerült megegyezni

Megállapodás nélkül ért véget az esti koalíciós ülés, csaknem egyórányi tárgyalás után. A Victoria-palotában folytatott tárgyaláson Florin Cîţu kormányfő bejelentette, hogy amennyiben az USR-PLUS bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, leváltja az alakulat valamennyi miniszterét, államtitkárát, prefektusát, illetve a párt által támogatott intézményvezetőket is – közölte az USR-PLUS egyik képviselője, Andrei Lupu. „Csakhogy Florin Cîţu nem érti meg, hogy mi másmilyen politikát folytatunk. Mi nem azért léptünk be a kormányba, hogy tisztségekhez juttassunk embereket. Ő ott akar ütni, ahol nekünk nem fáj. Nekünk az fáj, hogy Florin Cîţu arra akarja használni a közpénzt, hogy elnyerje párttársai támogatását. És emiatt távoznia kell tisztségéből” – fogalmaz Facebook-bejegyzésében a törvényhozó.

Kollégája, Oana Ţoiu képviselő egy másik bejegyzésben megerősítette, hogy a péntek esti koalíciós tárgyalás kudarcot vallott, a PNL nem javasolt más kormányfőt Cîţu helyett, így az USR-PLUS a parlament elé terjeszti a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

A péntek esti ülésen a kormánykoalíciót alkotó mindhárom alakulat kitartott eddigi álláspontja mellett, így nem sikerült megállapodásra jutni – jelentette be Dan Barna röviddel a tárgyalások után. Az USR-PLUS társelnöke azt is közölte, hogy alakulata benyújtotta a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt, és minisztereik a jövő hét elején lemondanak. Amennyiben az indítvány nem megy át a parlamenten, az USR-PLUS ellenzékben marad. Hozzátette, jó lenne, ha a román politikában nagyobb jelentősége lenne az adott szónak, a kormányprogramban előírtak betartásának. Florin Cîţu miniszterelnök nem tartotta be a szavát, ezért alakult ki a jelenlegi helyzet – nyomatékosította. Mint fogalmazott, a kormányfő nem érdekelt már abban, hogy a koalíció a jelenlegi felállásban dolgozzon tovább. Szerinte erre utal az a tény, hogy egy órával a koalíciós egyeztetés előtt a kabinet az USR-PLUS miniszterei távollétében fogadta el az Anghel Saligny fejlesztési tervet, amellyel kapcsolatban a szövetség korábban kifogásokat fogalmazott meg.

A másik társelnök, Dacian Cioloş hangsúlyozta, az USR-PLUS továbbra is a kormánykoalíció tagja kíván maradni a PNL és az RMDSZ mellett, de más miniszterelnökkel az élen. „Nem tudunk tovább dolgozni Cîţu kormányfővel, mert már nem bízunk benne” – fogalmazott.

A kétoldalas indítvány

A Hotnews portál szerint az USR PLUS és az AUR alig több, mint kétoldalas bizalmatlansági indítványában mindenekelőtt azzal vádolják Florin Cîțu kormányfőt, hogy közpénzt akar felhasználni pártérdekekre. „Romániát jelenleg egy olyan kormány vezeti, amely politikailag nem törvényes, mert hiányzik hozzá a parlamenti többség támogatása. A Florin Cîțu vezette kormány legnagyobb hiányossága azonban az „erkölcsi legitimáció” hiánya. Az a személy, akinek a múltban komoly problémái voltak a törvénnyel, és aki most visszaél vele, nem rendelkezik a Romániában a végrehajtó hatalom vezetéséhez szükséges minimális készségekkel. Florin Cîțu az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy nem képes koalíciós kormányt vezetni, és nem tud kilépni a szűk pártgondolkodás logikájából. (…) Sajnos Florin Cîțu miniszterelnök és az őt támogatók egy egész országnak megmutattak, hogy számukra a csoport- vagy pártérdekek az ország érdekei felett állnak. Annak érdekében, hogy megszerezze a szükséges támogatást a PNL elnökválasztásához, Florin Cîțu elképzelt és megvalósított egy olyan tervet, amely által a nemzeti költségvetésből finanszírozzák a liberális polgármestereket” – áll a bizalmatlansági indítványban.

Iohannis árulásról beszél

Klaus Iohannis államelnök felszólította szombaton a kormánykoalícióból kilépni készülő USR PLUS-t, hogy folytassa a párbeszédet koalíciós partnereivel, és vizsgálja felül a szélsőségesen nacionalista AUR-ral kötött szövetségét, amivel „megsértette szavazóit”. Iohannis egy közösségi portálon fejtette ki, hogy szerinte az USR PLUS elárulta azokat a szavazókat, akik a tavaly decemberi parlamenti választáson jobbközép kormánytöbbséget és az ország fejlesztését akarták. Az államfő emlékeztetett, hogy az ellenzéki AUR nem tartja tiszteletben a nyugati értékeket és Románia euroatlanti érdekeivel ellentétes nézeteket vall. „Azáltal, hogy saját kormányuk ellen bizalmatlansági indítványt terjesztett be az AUR-ral közösen, az USR PLUS visszafordíthatatlanul hitelét vesztette a románok és a saját választóik előtt” – olvasható az elnök üzenetében, aki szerint a koalíció felbontása és a kormány reformcsomagjának a kompromittálása súlyos gazdasági és társadalmi válságba sodorhatja az országot. „Arra kérem az USR PLUS-t, hogy tartsa tiszteletben választói akaratát és térjen vissza a párbeszéd asztalához, hogy életképes és racionális megoldást találjanak a koalíciós partnereikkel és feloldják a jelenlegi patthelyzetet” – olvasható az elnök üzenetében.

Későn reagált az elnök

Ionuț Moșteanu, az USR PLUS szóvivője szombaton az államfő üzenetére reagálva azt kifogásolta, hogy Iohannis nem tett lépéseket időben a válság kezelésére. Úgy vélte, hogy az elnöknek már szerdán aktívan bele kellett volna avatkoznia a rendezésbe, vagy legalább csütörtökön, amikor Florin Cîțu liberális miniszterelnök leváltotta Stelian Ion igazságügyi minisztert, vagyis akkor, amikor még nem írta alá a leváltásáról szóló rendeletet. Moșteanu szerint Iohannisnak akkor kellett volna magához hívnia a feleket, hogy eleget tegyen az alkotmány által rögzített közvetítői hatáskörének. Dan Barna és Dacian Cioloș, az USR PLUS társelnökei már pénteken elmondták, hogy Iohannis nem válaszolt telefonhívásaikra, hiába próbáltak megbeszélést kérni tőle.

Az egészségügyet is bevonták

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szombaton tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, sajnálja, hogy a kormányfő bevonja az egészségügyet a politikai harcba. Florin Cîţu kormányfő ugyanis korábban azt nyilatkozta Temesváron, hogy kedden lesz a költségvetés-kiigazítás, amelyet nagyon sokan várnak, „ugyanis késlekedések vannak, nem is tudom, hogy történt meg az, hogy az egészségügy minisztérium nem adott pénzt az oltásközpontoknak, az emberek már vagy két hónapja nem kaptak fizetséget munkájukért”. Ioana Mihăilă miniszter hangsúlyozta, hogy még április 28-án írásban tájékoztatta a kormányfőt az egészségügyi minisztérium pénzügyi helyzetéről. A miniszterelnöki kabinetben iktatott dokumentumban figyelmeztetett, hogy nincs elég pénz különböző egészségügyi programokra, az oltóközpontok személyzetének fizetésére és olyan fontos tevékenységek finanszírozására, mint a kórházakban zajló intenzív terápiás ellátás.

Az egészségügyi minisztériumnál 480 millió lej maradt elkülönítetlenül, amit az állami költségvetési törvény értelmében az oltási költségek fedezésére lehetett volna fordítani – reagált Mihăilă nyilatkozatára a kormányfő.

Kelemen Hunor békíteni próbál

A miniszterelnök-helyettes szerint a koalíciós pártoknak közös felelősségük, hogy kisegítsék egymást a jelenlegi válságból. Az RMDSZ elnöke a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) pénteki kolozsvári ülésén tartott politikai beszámolójában elmondta: sokéves tapasztalata szerint a politikában sem a barátokat, sem a partnereket, sem az ellenfeleket nem szabad annyira beszorítani a sarokba, hogy ne legyen hová hátralépniük. Hozzátette: a megegyezéshez az is szükséges, hogy a partnerek ne kérjenek teljesíthetetlen dolgokat egymástól. Mint fogalmazott: nem segíti a megoldás megtalálását, ha a politikusok „Facebook-nindzsákként” küzdenek egymással a közösségi portálokon. Szerinte szemléletbeli különbség van az USR PLUS és a koalíció többi tagja között az Anghel Saligny-program tekintetében. A középső kormánypárt a városok és az őket körülvevő periurbánus települések fejlesztésére szánná a rendelkezésre álló forrásokat, ezzel szemben az RMDSZ azt képviseli, hogy a leszakadó közösségeknek is meg kell adni a felzárkózás lehetőségét, a városok és környezetük fejlesztésére pedig az EU forrásait kell felhasználni.

Előrehozott választások?

Az USR PLUS–AUR szövetségnek megoldást kell javasolnia a politikai válságból való kilábalásra – jelentette ki pénteken este a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Marcel Ciolacu. „Cîţunak mennie kell, de vele együtt mennie kell Barnának, Ghineának és Năsui-nak is. Ők is a kormány tagjai voltak az elmúlt egy évben, bár a bizalmatlansági indítványban elfelejtenek említést tenni saját katasztrofális tevékenységükről” – fogalmaz Ciolacu egy Facebook-bejegyzésben.

A pártelnök tegnap már előrehozott választásokról beszélt. Mint mondta, ha a parlament plénumában szavazásra kerül az USR-AUR szövetség bizalmatlansági indítványa, a szociáldemokraták megszavazzák azt, de csak akkor, ha siker esetén előrehozott választásokra kerül sor. „A Szociáldemokrata Párt nem azért szavazza meg az USR-AUR indítványát, hogy Barna visszatérjen a kormányba, és Ghinea tönkretegye az országos helyreállítási tervet (PNRR), hanem a végsőkig el akar menni: előrehozott választásokat akar” – fogalmazott Marcel Ciolacu. Ha azonban az USR-AUR indítványa nem kerül szavazásra a plénumban, ők hajlandóak tárgyalni arról, hogy közösen nyújtsanak be bizalmatlansági indítványt, így biztosan meglesz a 234 voks – nyilatkozta, hozzátéve: a Cîţu-kormánynak távoznia kell.

Elmaradt a bizottsági ülés

A parlament két házának együttes házbizottsága szombaton sem tudta megtartani ülését, mivel nem volt határozatképes a pénteki, késő esti sikertelen próbálkozás után. Ennek a testületnek kell döntenie arról, hogy milyen ütemterv szerint tűzi napirendre a törvényhozói testület a bizalmatlansági indítványt. A házbizottságok gyors összehívása miatt a Cîțu-párti liberálisok Ludovic Orban képviselőházi elnököt támadták, és árulással vádolták, a PNL elnöke szerint azonban ő csak az érvényes házszabályok szerint járt el. Legközelebb várhatóan ma ül össze a grémium.