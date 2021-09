„Legyen világos: ez a program benne van a kormányprogramban. Aki mást mond, az hazudik” – mondta a kormányülés végén Florin Cîțu miniszterelnök. Az országos fejlesztési program költségvetése 10 milliárd euró. A kormányfő megerősítette, hogy a 2022 és 2025 között a program 26 milliárd lej pluszkiadást jelent majd a költségvetés számára.

Az Anghel Saligny-program a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) az utódja, de különbözik is attól, mivel csak a helyi-, illetve megyei utakra, a csatornázásra, az ivóvízellátásra és a gázvezeték-hálózatra koncentrál.

Az USR-PLUS éles hangvételű közleményben reagált az Anghel Saligny-program elfogadására, melyet következetesen PNDL 3-ként említenek. „A PNDL 3, akárcsak a PNDL 2, olyan beruházásokra irányul, melyeket nem az emberek helyi szükségleteinek, hanem a pártok cégei szükségleteinek függvényében fognak végrehajtani. (…) Jelenlegi formájában a PNDL 3 a románok pénzének legnagyobb elrablása, az USR-PLUS felszólítja Florin Cîțu miniszterelnököt, aki már nem jogosult ezen tisztség betöltésére, hogy mondjon le” – írták állásfoglalásukban.

Szörnykoalíció körvonalazódik

Florin Cîţu miniszterelnök azt is bejelntette: tájékoztatni készül az európai vezetőket és Románia stratégiai partnereit, köztük az Amerikai Egyesült Államokat egy szélsőséges párttal való „toxikus hatású szövetségről”, amely Romániában körvonalazódik. Erről a pénteki kormányülést követően beszélt a miniszterelnök, az USR-PLUS-nak az AUR-ral való egyezségére célozva. Mint mondta, egy olyan párttal való szövetség van kialakulóban, amely csak ártani akar a román embereknek, nem tiszteli a magántulajdont, sem az egyéni szabadságot, és amellyel „nem is kellene tárgyalni”. „Tájékoztatni fogom minderről az európai vezetőket és stratégiai partnereinket, az Egyesült Államokat, lássuk, mit gondolnak a romániai helyzetről” – fogalmazott.

Nem sikerült megegyezni

Megállapodás nélkül ért véget az esti koalíciós ülés, csaknem egyórányi tárgyalás után. A Victoria-palotában folytatott tárgyaláson Florin Cîţu kormányfő bejelentette, hogy amennyiben az USR-PLUS bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, leváltja az alakulat valamennyi miniszterét, államtitkárát, prefektusát, illetve a párt által támogatott intézményvezetőket is – közölte az USR-PLUS egyik képviselője, Andrei Lupu. „Csakhogy Florin Cîţu nem érti meg, hogy mi másmilyen politikát folytatunk. Mi nem azért léptünk be a kormányba, hogy tisztségekhez juttassunk embereket. Ő ott akar ütni, ahol nekünk nem fáj. Nekünk az fáj, hogy Florin Cîţu arra akarja használni a közpénzt, hogy elnyerje párttársai támogatását. És emiatt távoznia kell tisztségéből” – fogalmaz Facebook-bejegyzésében a törvényhozó.

Kollégája, Oana Ţoiu képviselő egy másik bejegyzésben megerősítette, hogy a péntek esti koalíciós tárgyalás kudarcot vallott, a PNL nem javasolt más kormányfőt Cîţu helyett, így az USR-PLUS a parlament elé terjeszti a kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

A péntek esti ülésen a kormánykoalíciót alkotó mindhárom alakulat kitartott eddigi álláspontja mellett, így nem sikerült megállapodásra jutni – jelentette be Dan Barna röviddel a tárgyalások után. Az USR-PLUS társelnöke azt is közölte, hogy alakulata benyújtotta a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt, és minisztereik a jövő hét elején lemondanak. Amennyiben az indítvány nem megy át a parlamenten, az USR-PLUS ellenzékben marad. Hozzátette, jó lenne, ha a román politikában nagyobb jelentősége lenne az adott szónak, a kormányprogramban előírtak betartásának. Florin Cîţu miniszterelnök nem tartotta be a szavát, ezért alakult ki a jelenlegi helyzet – nyomatékosította. Mint fogalmazott, a kormányfő nem érdekelt már abban, hogy a koalíció a jelenlegi felállásban dolgozzon tovább. Szerinte erre utal az a tény, hogy egy órával a koalíciós egyeztetés előtt a kabinet az USR-PLUS miniszterei távollétében fogadta el az Anghel Saligny fejlesztési tervet, amellyel kapcsolatban a szövetség korábban kifogásokat fogalmazott meg.

A másik társelnök, Dacian Cioloş hangsúlyozta, az USR-PLUS továbbra is a kormánykoalíció tagja kíván maradni a PNL és az RMDSZ mellett, de más miniszterelnökkel az élen. „Nem tudunk tovább dolgozni Cîţu kormányfővel, mert már nem bízunk benne” – fogalmazott.

A kétoldalas indítvány

A Hotnews portál szerint az USR PLUS és az AUR alig több, mint kétoldalas bizalmatlansági indítványában mindenekelőtt azzal vádolják Florin Cîțu kormányfőt, hogy közpénzt akar felhasználni pártérdekekre. „Romániát jelenleg egy olyan kormány vezeti, amely politikailag nem törvényes, mert hiányzik hozzá a parlamenti többség támogatása. A Florin Cîțu vezette kormány legnagyobb hiányossága azonban az „erkölcsi legitimáció” hiánya. Az a személy, akinek a múltban komoly problémái voltak a törvénnyel, és aki most visszaél vele, nem rendelkezik a Romániában a végrehajtó hatalom vezetéséhez szükséges minimális készségekkel. Florin Cîțu az elmúlt hónapokban bebizonyította, hogy nem képes koalíciós kormányt vezetni, és nem tud kilépni a szűk pártgondolkodás logikájából. (…) Sajnos Florin Cîțu miniszterelnök és az őt támogatók egy egész országnak megmutattak, hogy számukra a csoport- vagy pártérdekek az ország érdekei felett állnak. Annak érdekében, hogy megszerezze a szükséges támogatást a PNL elnökválasztásához, Florin Cîțu elképzelt és megvalósított egy olyan tervet, amely által a nemzeti költségvetésből finanszírozzák a liberális polgármestereket” – áll a bizalmatlansági indítványban.