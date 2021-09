Előző írásunk

A koalíciós válságban érintett felek egyike sem engedett a hétvégén: a Florin Cîțu vezette kormány az USR PLUS minisztereinek hiányában fogadta el az Anghel Saligny néven emlegetett, helyi fejlesztésekről szóló országos programot, pénteken a koalíciós tárgyaláson pedig nem tudtak kompromisszumra jutni a felek, a liberálisok partnereik ultimátuma ellenére is kitartottak amellett, hogy Cîțu maradjon a kormányfő. Az USR PLUS így az AUR segítségével még pénteken este benyújtotta a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, a pártszövetség vezetői pedig közölték: minisztereik a héten lemondanak tisztségükről. Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök tegnap azt nyilatkozta: ők csak akkor szavazzák meg az indítványt, ha előrehozott választásokra kerül sor.