* A kovásznai Kádár László Képtárban szeptember 10-ig válogatás tekinthető meg az Árkosi Művelődési Központ képzőművészeti anyagából. A tárlat munkanapokon 11–16 óráig látogatható. Jegyár: 4 lej felnőtteknek, 2 lej gyermekeknek, nyugdíjasoknak.

* A Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében szeptember 15-ig látogatható a Tüzes kapcsolatok című tűzzománc-kiállítás. Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–14 óráig. A belépés ingyenes.

* Kovásznán a Gazdáné Olosz Ella Képzőművészti Galériában (a városi művelődési ház épületében) a művésznő legjelentősebb alkotásaiból álló kiállítás a városi könyvtár órarendje szerint látogatható: keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig. A belépés ingyenes.

Őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen szeptember 3–12. között zajlik az Őszi Sokadalom. A mai program: 17 órától a felsőrákosi hagyományőrző dalcsoport lép fel a nyugdíjasklubban, 20 órától a Becsúszó szerelem című magyar vígjátékot vetítik a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban). Kedden 19 órától Evilági: Micsoda útjai (Cseh Tamás-emlékest) a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban), 20 órától a Muskátli zenekar magyar nótaestje a nyugdíjasklubban, 21 órától filmbemutató a Vigadó udvarán: Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban). Szerdán 20 órától Udvartér Teátrum – Ray Cooney: Ketten a neten a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban).

Könyvbemutató

Para Olga A Csillag és a Lant című verseskötetének második, bővített kiadását szeptember 7-én, kedden 18 órakor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében mutatja be Reisinger János irodalomtörténész. Közreműködik László Károly színművész és Józsa Attila, a Parnasszus Irodalmi Kör elnöke.

Zene

KAMARAZENE-KONCERT. Ma 19 órától rendkívüli kamarazene-koncertet tartanak Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Fellépnek a brassói egyetem zenetanárai: Alina Nauncef (hegedű) és Anca Preda (zongora). Műsoron: Szergej Prokofjev: Szonáta hegedűre és zongorára, op. 94, César Franck: A-dúr szonáta hegedűre és zongorára. A koncert a hatályban lévő egészségügyi előírásoknak megfelelően zajlik. A helyek száma korlátozott, jegyek vásárolhatók a központ székhelyén, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: az EVA FilmMakers filmfesztivál keretében 16 órától Friss levegő (rendező: Kocsis Ágnes), 18 órától mesterkurzus: Vincze Teréz filmesztéta, 19 órától Egy nap (rendező Szilágyi Zsófia, a vetítés után közönségtalálkozó Vincze Teréz filmesztétával). Kedden 16.15-től Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő). Az EVA FilmMakers filmfesztivál keretében 16.15-től Egy halál a családban (rendező: Andra Tarara), Journey Around the Home in 60 Days (rendező: Andra Tarara), 18 órától mesterkurzus: Flora Pop rendező­asszisztens, 18 órától Fejedelmi vonat, 19 órától Mi önmagunk ellen (rendező: Andra Tarara, a vetítés után közönségtalálkozó Flora Pop rendezőasszisztenssel). 19.45-től Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája (román felirattal).

Tánc

A Bekecs Táncegyüttes szeptember 13-án, hétfőn 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében bemutatja Keresztúton című előadását. A Bekecs Néptáncszínházat Erdély legfiatalabb hivatásos táncegyütteseként tartják számon, 2014-ben a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutatójáról a legjobb külhoni táncegyüttes díjjal térhettek haza. Feladatuknak érzik a magyarság szolgálatát, a Keresztúton című előadás a bukovinai székelyek küzdelmekkel, kihívásokkal teli hazatalálási útját mutatja be. Az előadásra a helyek száma korlátozott, 260 jegy elérhető, elővételben kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában. Jegyár: 10 és 20 lej.

Hitvilág

TERÁPIÁS PROGRAM SZENTKATOLNÁN. A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30. – október 3. között terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészítése önismeret-csoportfoglalkozások, személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint felépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által. A foglalkozások segítenek a függőséggel való szembenézésben, az önismeretben, a résztvevők információkat szerezhetnek a függőségről, a társfüggőségről, a szervezők ugyanakkor segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és egy terápiás terv elkészítésében. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezés szeptember 24-ig az alábbi telefonszámokon: Marosvásárhely: Bartha Éva (0740 056 691), McAlister Magdolna (0742 653 331), Székelyudvarhely: Geréb Tünde (0751 226 906), Kolozsvár: Horváth Mária (0744 237 945), Szakács Előd (0752 243 649), Nagyvárad: Kocsis Tünde (0747 064 624), Szatmár: Puskás Csaba (0744 539 213), Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Ferenc (0757 489 778).

Röviden

ELKÖLTÖZTEK. A Közüzemek Rt. sepsiszentgyörgyi ügyfélfogadó irodája és pénztára szeptember 6-ától, hétfőtől a Bánki Donát utcából a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alá költözik. A bejárat a Martinovics Ignác utcából közelíthető meg. Ügyfélfogadás hétköznapokon 8 és 16 óra között.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Nagyborosnyón és Kisborosnyón, szeptember 7-én, kedden Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. • A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje intézmény brassói területi irodájának munkatársai szeptember 9-én, csütörtökön 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúra székhelyén ingyenes meghallgatást tartanak az állampolgárok számára, illetve iktatják a panaszokat. Biztosítják a magyar nyelvről történő fordítást. A meghallgatáson jelen lesz a Gyermek Ügyvédje területi képviselője, aki a gyermekjogok kérdéseiben illetékes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Erdélyi Politikai Iskola

Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat ötödik évfolyama indul októberben, amelyre olyan 18–36 év közötti erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A Ma­thias Corvinus Collegium (MCC) az RMDSZ-szel és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) partnerségben szervezett ingyenes képzésére szeptember 12-én éjfélig lehet pályázni. A hat hónapos, négy hétvégét felölelő, személyes alkalmakból, valamint e-learning-tananyagok feldolgozásából és beadandók készítéséből álló képzés során a résztvevők az elméleti tudásuk bővítése mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek. A magyar és angol nyelven zajló képzés 2021 októberének közepén Kolozsváron indul, a bukaresti, sepsiszentgyörgyi és budapesti alkalmak a következő évben folytatódnak, az utolsó képzési hétvégére pedig 2022 májusában kerül sor. Az Erdélyi Politikai Iskoláról és a jelentkezés feltételeiről bővebb információ a képzés honlapján – erdelyipolitikaiiskola.mcc.hu – található.