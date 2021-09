Jeles eseménnyel, egy multifunkcionális központ felavatásával és egy regionális program elindításával ünnepelte megalakulásának és működésének három évtizedes évfordulóját a Romániai Máltai Szeretetszolgálat, illetve annak sepsiszentgyörgyi szervezete. A pénteken indított Fiatalok az idősekért program révén 150 nehéz helyzetben lévő idős személyhez juttatnak el nagyobb élelmiszercsomagokat, a Mikóújfalu határában megépült, elsősorban fogyatékosokat célzó táborhely szombaton felavatott főépületében pedig az elkövetkező években minőségi szolgáltatásokat biztosítanak többek közt a szabadidős tevékenységekhez. A részletekről Dénes Mihály, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat elnöke és Puskás Bálint máltai lovag, a szervezet tiszteletbeli elnöke számolt be pénteki sajtótájékoztatóján.

A szeretetszolgálat mikóújfalusi ifjúsági táborát egy háromhektáros területen alakították ki, a szükséges anyagiakat adományokból gyűjtötték össze. A kivitelezés tizenöt éve kezdődött, ez idő alatt hét kis ház, illetve a multifunkcionális főépület is elkészült, utóbbi avatóját időzítették szombatra – vázolta elöljáróban Puskás Bálint. Jelezte, főként a fogyatékkal élők számára, táboroztatásukra kívántak megfelelő körülményeket teremteni, s azt remélik, amennyiben sikerül begyűjteni a szükséges jóváhagyásokat, jövő évben már tudnak táborokat is szervezni. A főépület átadásával háromcsillagos szolgáltatásokat biztosíthatnak a látogatóknak, a hét kis ház is összkomfortos, mindegyik rendelkezik fürdőszobával, adottak a jó körülmények az elszállásoláshoz, a tetőtérben akár húsz gyermek is elalhat, így egyszerre összesen 180–200 személyt tudnak majd fogadni.

A Fiatalok az idősekért program egy regionális kezdeményezés, melynek célja, hogy a nehéz helyzetben lévő, egyedül élő idős embereket segítse. Pénteken a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában fiatal önkéntesek állítottak össze mintegy félszáz élelmiszercsomagot, majd házhoz is vitték a rászorulóknak, s a következő napokban nagyobb csomagot kap ötven brassói, valamint további ötven csíkszeredai rászoruló is – fejtette ki Puskás Bálint. A programot a máltai lovagrend Global Fund Alapítványa támogatja.

A projektekért felelős Székely Róbert jelezte, tulajdonképpen egy ifjúsági kezdeményezésről van szó, mely a Segítő háló telefonos segélyszolgálatból nőtte ki magát. Kezdetben heti két alkalommal fogadták az idős emberek hívásait, jegyezték és igyekeztek kéréseiket teljesíteni, két hete azonban a hét minden napján, reggeltől estig él a telefonvonal, naponta négy-öt ember fordul hozzájuk. Van, aki a bevásárláshoz, gyógyszerek kiváltásához vagy éppen takarításhoz kér támogatást, míg másnak csupán egy beszélgetőtársra van szüksége, ám összességében azt tapasztalják, sok olyan nehéz helyzetben lévő rászoruló talált el a szervezethez ily módon, akikről eddig nem is tudtak – mutatott rá Székely Róbert. Megjegyezte azt is, Sepsiszentgyörgyön több mint száz önkéntes, gyermekek és fiatalok segítik a szervezet munkáját. Ennek kapcsán Puskás Bálint elmondta, már a kezdetekben bevonták a gyermekeket tevékenységeikbe, hogy minél korábban megismerjék, mit jelent segíteni. „Szükségünk van a fiatalokra, hogy legyen, aki továbbvigye, folytassa a munkát a következő években is” – fogalmazott. Szólt arról is, hogy sok önkormányzattal – így a megyeszékhelyivel és Kovászna Megye Tanácsával egyaránt – jó a kapcsolatuk, sok helyen támogatják tevékenységeiket, ám nem ez az általános gyakorlat minden, a szolgálat által lefedett településen.

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat 19 fiókszervezetet és 4 munkapontot működtet országszerte, több mint hétszáz önkéntes, illetve mintegy háromszáz gyermek és fiatal is segíti a mindennapi munkavégzést. Kolozsváron óvodát működtetnek, Temesváron és Aradon idősek otthonát, és több városban átvették a hajléktalanszállók működtetését, Sepsiszentgyörgyön nyolc éve látják el ezt a feladatot – sorolta Dénes Mihály. A rászorulók – családok, idősek, gyermekek, roma közösségek – támogatása, felkarolása mellett részt vesznek az elsősegélynyújtásban is, húsz éve pedig táborokat szerveznek a mozgássérülteknek. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a lelki tevékenységekre, a misék, imák munkájuk részét képezik, gyakran szerveznek lelkigyakorlatokat is – hangzott el.

Újságírói kérdésre válaszolva Puskás Bálint elismerte, ahhoz, hogy a szeretetszolgálat optimálisan végezhesse munkáját, újabb tagokra van szükségük, de legalább ennyire fontos lenne az is, hogy az állam hathatósabb támogatást nyújtson számukra, és tény, hogy a karitatív szervezetek szponzorálása jelenleg bürokratikus folyamat – mutatott rá. „Ott akarunk lenni, ahol segíteni kell, de ehhez pénzre is szükség van” – fogalmazott, s úgy vélte, erre az aspektusra a román politikumnak is jobban kellene figyelnie.



Új vezetőséget választottak

A szeretetszolgálat közgyűlésének tagjai szombaton Mikóújfaluban négy évre megválasztották a szervezet új vezetőségét. Az új igazgatótanács tiszteletbeli elnöke a továbbiakban is Puskás Bálint, a szervezet elnöke pedig Dénes Mihály. Munkáját két alelenök, Tischler Ferenc és Hegedüs Gergő segíti, ő egyébként a máltai ifjúság vezetője is. Az igazgatótanács tagjai: Fari Palkó Ilona, László Lajos és Pallai Kristóf, lelki vezető Veress Stelian atya, míg László Erika a szervezet orvosi és sürgősségi koordinátora.