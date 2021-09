Hét napon át hét női filmrendező munkásságát ismerhetjük meg a sepsiszentgyörgyi Művész moziban zajló vetítéseken és közönségtalálkozókon az Arta Cityplex mozit működtető Kónya Ádám Művelődési Ház, valamint az Andrei Mureșanu Színház, az Országos Kulturális Alap (AFCN) és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat támogatásával zajló rendezvényen szeptember 4. és 10. között. A megnyitón Anna Maria Popa és Lázár Prezsmer Endre köszöntötte a jelenlévőket, meséltek a fesztivál keletkezésének körülményeiről: az alapgondolat Balánbányán született meg a Valan című film forgatásán, amellyel egyidőben Ana Lungu Egy és egy fél herceg című alkotása is forgott Rétyen, a szünetekben zajló beszélgetések során fogalmazódott meg a női alkotóknak dedikált fesztivál ötlete. Magyarósi Imola városi tanácstag az önkormányzat részéről köszöntötte a résztvevőket, mint elmondta, kevés a művészetet hivatásaként művelő női alkotó, bár sok történet szól nőkről, annál kevesebb a női rendező, és még annál is kevesebb a női operatőr.

Vincze Teréz filmesztéta, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója gratulált a szervezőknek, bevallása szerint kissé irigykedik is, hiszen Magyarországon (még) nincs efféle kezdeményezés, ő maga is szívügyének tekinti a női alkotók munkásságának népszerűsítését. Meglátása szerint egyértelmű minőségbeli különbség érzékelhető ott, ahol nők mesélnek női történeteket, hiszen sikerül eltávolodni azoktól a sztereotípiáktól, melyekkel gyakran ábrázolnak nőket férfi szerzők, filmben vagy irodalomban egyaránt. A női alkotók női karakterei ennélfogva eredetibbek, erősebbek, árnyaltabbak. Ugyanakkor kiemelte, hogy nemcsak művészeti, hanem társadalmi szerepük is van az ilyen kulturális küldetéseknek. Példaként hozta fel Afganisztánt, ahol 2004-ben még volt női fesztivál, de a világ többi részén is kiemelt szerepe van a filmen keresztüli párbeszédnek a nők társadalmi helyzetének előremozdításában. Bár nálunk messze nem annyira látványosak a nőket érintő megkülönböztetések, mégis sok apró láthatatlan, kimondatlan hátrány éri a nőket, éppen ezért van szükség efféle látványosabb megmozdulásokra, mint ez a fesztivál is, hogy ezeket a hátrányokat megpróbáljuk kiegyenlíteni.

A női filmrendezőporték sorát az EVA Filmmakers Fest első napján Kocsis Ágnes nyitotta, vasárnap Dana Bunescu folytatta, hétfőn Szilágyi Zsófia, kedden Andra Tarara, szerdán Felméri Cecília, csütörtökön Carmen Lidia Vidu, pénteken pedig Horváth Lili mutatkozik be. Mindennap 18 órától mesterkurzusokra kerül sor az alkotókkal – utolsó nap Fám Erikára emlékezünk, az esti vetítés után pedig beszélgetések vannak –, így nemcsak magukért a filmekért, de ezen eszmecserékért is érdemes részt venni az országban elsőként megszervezett női filmrendezők fesztiválján. A sepsiszentgyörgyi mozi így nem csupán női kéznyomot magán viselő legénylakás helyszíne, hanem női építész által tervezett, kifinomult női érzékenység alkotta otthonná válik a következő egy hétre.

Plájás Erzsébet