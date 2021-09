A lehető legjobban kezdte a mérkőzést az Andrási Alexandru irányította sepsiszentgyörgyi csapat, ugyanis a kezdő sípszó után alig több mint tíz másodperccel Tamás Nándor volt eredményes. A piros-fehér mezesek mezőnyfölénye a 19. percben ismét góllá érett, mivel a holland Anass Achahbar is betalált. Sánta Tamás révén a 27. percben tovább növelte előnyét a háromszéki együttes, a házigazdák azonban a 37. percben Marian Kerekeș találatával szépíteni tudtak. A Sepsi OSK II. az első félidő ráadásában visszaállította a háromgólos különbséget, Sánta jegyezte a székelyföldi csapat negyedik gólját (1–4). Szünet után is a vendégek voltak aktívabbak, ennek eredményeként az 59. percben Incze Zsombor iratkozott fel a gólszerzők listájára. A 67. percben Kerekeș megszerezte a házigazdák második találatát, beállítva a végeredményt (2–5).

A Kézdivásárhelyi SE több helyzetet is kidolgozott a Barcarozsnyó vendégeként, viszont egyiket sem tudta gólra váltani, így csalódottan térhetett haza a kiszállásról. A felső-háromszéki gárda már a 8. percben vezetést szerezhetett volna, ám Antal Barna erős lövését a kapus szögletre tolta, majd a 17. percben Gáll Attila próbálkozása csattant a keresztlécen. Az első félidőben a hazai csapatnak is akadt egy veszélyes lehetősége, azonban Niczuly Rajmond bravúrral hárított. A második játékrészben a vendégek akarata érvényesült, uralták a játékot, míg a Brassó megyei labdarúgók ezúttal egyetlen helyzetet sem jegyeztek. Gazda József legénysége három hatalmas lehetőséget is elpuskázott, a 68. percben Albu Norbert nem talált 30 méterről az üres kapuba, majd a hajrában Vârtosu Norbert kétszer is pontatlan volt közelről (0–0).

Az 5. csoportban érdekelt FC Pucioasa nagy botrányba keveredett, emiatt pénteken nem játszhatta le a Székely­udvarhelyi FC elleni idegenbeli mérkőzését. A Dâmbovița megyei klubot azzal gyanúsítják, hogy tíz játékos esetében hamis koronavírus elleni oltási igazolásra tett szert. Csütörtökön a rendőrség a klub székhelyén, továbbá Cristian Mitrea klubelnök és tíz játékos lakásán, valamint egy orvosi rendelőben tartott házkutatást, az érintetteknek pedig vallomást kellett tenniük. A vizsgálatokból kiderült, hogy egy háziorvos, történetesen éppen a klubelnök felesége valótlan adatokat vezetett be az oltásokat nyilvántartó informatikai rendszerbe tíz labdarúgóról, akiknek hamis oltási igazolásokat állított ki. A feltételezett bűncselekményeket a háziorvos június és augusztus között követhette el, és ha a vádak beigazolódnak, akkor nemcsak a hivatásának mondhat búcsút, hanem akár évekre börtönbe is kerülhet.

Eredmények, 2. forduló: Brassói SR–FC Hermannstadt II. 1–2 (gólszerzők: Gödri 90+2., illetve Buzan 26. – tizenegyesből, 90+4.), Blejoi–Plopeni 4–0 (gsz.: Mănescu 22., Iancu 50., Enache 76. – tizenegyesből, Mihalache 84.), Brassói Kids Tâmpa–Sepsi OSK II. 2–5 (gsz.: Kerekeș 37., 67., illetve Tamás 1., Achahbar 19., Sánta 27., 45+2., Incze 59.), Barcarozsnyói Olimpic–Kézdivásárhelyi SE 0–0.

A rangsor:

1. Hermannstadt II. 2 0 0 4–2 6

2. Sepsi OSK II. 1 1 0 5–2 4

3. KSE 1 1 0 4–1 4

4. Pucioasa 1 0 0 4–0 3

5. Blejoi 1 0 1 4–1 3

6. SZFC 1 0 0 1–0 3

7. Brassói SR 0 1 1 1–2 1

8. Barcarozsnyó 0 1 1 0–4 1

9. Plopeni 0 0 2 1–6 0

10. Kids Tâmpa 0 0 2 3–9 0

A 3. forduló programja (szeptember 10–11.): Sepsi OSK II.–Barcarozsnyói Olimpic, FC Hermannstadt II.–Brassói Kids Tâmpa, Pucioasa–Blejoi, Kézdivásárhelyi SE–Székelyudvarhelyi FC, Plopeni–Brassói SR.