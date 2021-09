A Kézdivásárhelyi SE csapatánál is véget ért a nyári szünet, hiszen a női kosárlabda Nemzeti Ligában érdekelt céhes városbéli csapat elmúlt héten elkezdte a felkészülést a 2021–2022-es idényre. A játékoskeret gerincét továbbra is a saját nevelésű sportolók adják, és akárcsak az előző szezon végén, most is Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár irányítják a céhes városi gárdát.

A Nemzeti Liga 2020–2021-es idényét a kilencedik helyen záró KSE elsődleges célja a továbbiakban is az, hogy lehetőséget biztosítson a helyi és környékbeli tehetségeknek a bemutatkozásra, így a küszöbön álló új bajnoki évadban is a saját nevelésű játékosok alkotják majd a csapat gerincét. Együttesünktől származó információ szerint a hiányzó posztokra három idegenlégióst – a 24 éves irányító Welch Coleman Jaiamonit (University of East Bay Splash), a 24 éves bedobó Jocely Taylort (SEMO University), valamint a 22 éves beállós Antoinette Lewist (University of South Alabama) – igazoltak le annak érdekében, hogy versenyképes csapattal álljanak ki a hazai élvonalba. A friss szerzeményekkel is a KSE kerete nagyon fiatal és tehetséges kosárlabdázókból áll, hiszen öten az utóbbi években a különböző utánpótlás válogatottakban szerepeltek. A Kézdivásárhelyi SE további játékoskerete az új idényben: Domokos Réka (27 éves), Debreczi Iringó (25), Csurulya Helga (21), Tuchilus Kriszta (17), Lénárt Andrea (18), Kozman Kriszta (17), Bara-Né­meth Beáta (16), Marthi Kriszta (16), Nagy Júlia (16), Demkó Hanna (16) és Tronar Denisa (17).

A csapatot elhagyó három külföldi játékos – Chelsea Mitchell, Taneria Wilson és Apolonia Thomas – mellett a távozók között sajnos ott van a berecki Biszak Boglárka és a gyergyószentmiklósi Czimbalmos Tímea is: előbbi a Szatmárnémeti VSK, utóbbi a Marosvásárhelyi Sirius gárdájához igazolt.



Megnyerte első edzőmeccsét a Sepsi-SIC

Az újabb Euroliga-selejtezőre készülő ötszörös bajnok és hatszoros Román Kupa-győztes kosárlabdacsapatunk, a Sepsi-SIC lejátszotta első felkészülési meccsét, amelyet a budapesti TFSE-MTK együttese vendégeként vívott meg vasárnap kora este. A Zoran Mikes edzette lányok 76–56 (16–16, 14–9, 30–17, 16–15) arányban győzedelmeskedtek, ma a BKG-PRIMA, szerdán a Ludovika Csata alakulatával játszanak egy-egy újabb formaellenőrző mérkőzésen. Pontszerzőink: Pašič 14/6, Ghizilă 8/3, Miljković 14, Orbán 8, Cătinean 3/3, Neagu 2, Podar 11/9, Fraser 16 (Játszott még: Croitoru, Nemes). (t)