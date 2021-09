Előző írásunk

A Kézdivásárhelyi SE csapatánál is véget ért a nyári szünet, hiszen a női kosárlabda Nemzeti Ligában érdekelt céhes városbéli csapat elmúlt héten elkezdte a felkészülést a 2021–2022-es idényre. A játékoskeret gerincét továbbra is a saját nevelésű sportolók adják, és akárcsak az előző szezon végén, most is Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár irányítják a céhes városi gárdát.