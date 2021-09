Bejelentették lemondásukat az USR PLUS miniszterei

A Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjának (USR PLUS) miniszterei kedd reggel iktatják lemondásaikat – jelentette be hétfő este Dan Barna, az alakulat egyik elnöke, aki tárca nélküli miniszterelnök-helyettes is. Barna szerint Florin Cîțu kormányfő „felelőssége teljes tudatában, cinikusan levegőbe röpítette a kormánykoalíciót”, de az USR PLUS – Nemzeti Liberális Párt (PNL) – RMDSZ kormánykoalíciónak van még esélye, sőt, az egyedüli lehetőség Románia jó irányba való kormányzására, de más kormányfővel.