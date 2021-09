Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZIBAN ma 16.15-től Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő). 19.45-től Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája (román felirattal). c Az EVA FilmMakers filmfesztivál keretében 16.15-től Egy halál a családban (rendező Andra Tarara), Journey Around the Home in 60 Days (rendező Andra Tarara), 18 órától mesterkurzus: Flora Pop rendezőasszisztens, 18 órától Fejedelmi vonat, 19 órától Mi önmagunk ellen (rendező Andra Tarara, a vetítés után közönségtalálkozó Flora Pop rendezőasszisztenssel).

Színház

KONCERTSZÍNHÁZ. Szeptember 8-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében megtekinthető a Vecsei H. Miklós és csapata által létrehozott Párbeszéd, sötétben című koncertszínházi előadás, amely Csoóri Sándor munkássága előtt tiszteleg. Az előadás végén közönségtalálkozóra kerül sor, ahol a produkció témáját érintő kérdésekre válaszolnak. Az ülőhelyek száma korlátozott. Jegyek 10 és 20 lejes áron kaphatók a városi kulturális szervezőirodában.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadása megtekinthető szeptember 9-én, csütörtökön 21.22-től, szeptem­ber 10–12. között, valamint szeptember 14–16. között 20.21-től és 21.22-től a Szabadság térre épített 12 fős nézőtérről. Jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet (10 lej). A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Ajánlott életkor: 14+.

Kiállítás

A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér és a kolozsvári Ecsetgyár Egyesület szervezésében megnyílt a Befejezett jövő #3 projekt FOTOGRAFIKUS_01 című kiállítás. Alkotók: Norbert Costin, Alexandra Mereuți, Mălina Moncea, Sarah Muscalu, kurátor: Matei Bejenaru. A kiállítás október 3-ig látogatható a Magmában (Szabadság tér 2. szám) hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 11–19 óráig.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádási óra. U Csütörtökön 17 órától a Ferences Világi Rend tagjai vezetik az imaórát.

Őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen szeptember 3–12. között zajlik az Őszi Sokadalom. A mai program: 19 órától Evilági: Micsoda útjai (Cseh Tamás-emlékest) a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban), 20 órától a Muskátli zenekar magyar nótaestje a nyugdíjasklubban, 21 órától filmbemutató a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban): Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre. Szerdán 20 órától a Vigadó udvarán (eső esetén a Vigadó Művelődési Házban) Udvartér Teátrum – Ray Cooney: Ketten a neten.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, szerdán Nagypatakon gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. t A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyház­község könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

50 ÉVES A GÁBOR ÁRON-SZOBOR. Szeptember 8-án, szerdán 11 órától a Gábor Áron szobor 50. születésnapja alkalmából dr. Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere és dr. Dimény Attila múzeumigazgató információs táblákat helyeznek ki a szobor múltja kapcsán.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS ZÁGONBAN. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szeptember 8-án, szerdán 16–18 óráig Zágonban a Mikes Kelemen Művelődési Központban fogadják az érdeklődőket, szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Képzőművészeti egyetem indul

Sepsiszentgyörgyön ősszel beindul a felsőfokú művészeti képzés szobrász- és festőművész szakokkal. Ennek keretét a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara teremti meg együtQtműködésben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel. A szakindítással és a most zajló pótfelvételivel kapcsolatos információk a Pécsi Tudományegyetem honlapján érhetők el (art.pte.hu/kepzomuvesz_felveteli_2021). A felvételt nyert hallgatók a PTE Művészeti Karának teljes jogú hallgatói lesznek, ennek minden előnyével.

Pályázat

A Magyarságkutató Intézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége pályázatot hirdet magánszemélyek számára a II. Magyar nyelvjárások napja alkalmából a magyar nyelvjárások és területi változatok értékeinek megőrzése céljából az alábbi két témakörben: 1. Szépirodalmi szövegek rövid prózai műfajban (elbeszélés, novella, vers stb.) való megalkotása. Ebben a kategóriá­ban digitálisan lejegyzett szövegekkel lehet pályázni. 2. Családi kincseink: szüleink, nagyszüleink családi nyelvjárási folklórszövegeinek (mese, monda, régi családi történet, találóskérdések, mondókák, archaikus ima stb.) gyűjtése. Ebben a kategóriában jó minőségű (minimum HD) digitális hangfelvétellel és/vagy lejegyzett szövegekkel is lehet pályázni. Az anyag terjedelme műfajfüggő, ezért a terjedelmi határok (5000–50 000 leütés) tájékoztató jellegűek, azoktól különösen indokolt esetben mindkét irányban el lehet térni. Egy-egy pályázó mindkét témakörben is pályázhat.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2021. október 20. A pályamunkákat az alábbi címen fogadják: 1. kategória: janos_pusztay@hotmail.com; 2.kategória: toth.zsolt@mki.gov.hu.