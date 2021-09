Alapfeltétel, hogy a gazdaság nagysága, értéke (az SO – Standard Output) 4 és 12 ezer euró között legyen. Minden növénykultúrának hektáronként, minden állatfajnak, állatkategóriának egyedenként megfelel egy bizonyos SO-érték – az értéktáblázat a www.afir.info honlapon található meg.

Az intézkedés keretében gazdaságonként 15 ezer euró pályázható meg támogatásként, önrész nélkül. A pályázó gazdaság legkevesebb két éve kell hogy szerepeljen a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában. Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak legkevesebb engedélyezett fizikai személyként (PFA), egyéni vállalkozásként, vagy családi vállalkozásként kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon. A minimális két év régiségbe beleszámítják azt az időszakot is, amikor még fizikai személyként szerepelt az APIA-nál, az állategészségügyi hatóság nyilvántartójában vagy a községi gazdalajstromban. Egyszerű üzleti tervet kell készíteni, amelyben vállalni kell a gazdaság korszerűsítését és bizonyos értékben termény-, illetve termékértékesítést. Az állattartással is foglalkozó pályázatoknál kötelező a trágyatároló megléte, illetve megépítésének vállalása a pályázat végső kifizetése előtt. A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg (15 ezer euró) 75 százalékát kapja meg rögtön a kifizetési szerződés megkötése után, majd a második részletet legtöbb három év után. Feltétel, hogy a pályázó gazdának termékértékesítési kötelezettséget is kell vállalnia: a második részlet igényléséig a támogatás első részletének (11 150 euró) 20 százalékát (2250 euró) kell eladásban megvalósítani. Az állandó lakhelynek azon a községben kell lennie, ahol a gazdaság található. Engedélyezett, hogy a pályázónak munkahelye is legyen, viszont annak a pályázó lakhelyének községében vagy annak 75 kilométeres körzetében kell lennie. Ha a pályázónak nincs saját területe, vagy nem elégséges a legkevesebb 4000 euró SO-feltétel eléréséhez, a bérleti szerződés is elfogadott.

A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár az elbírálásnál, a mezőgazdasági, állatorvosi, agrár-könyvelési, élelmiszeripari, mezőgépészi, környezetvédelmi vagy vidékfejlesztési egyetemet végzett, 25 pontot kap, a szaklíceumot vagy posztliceális képzést végzett 18-at, aki pedig legalább 1-es szintű szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, az 10 pontot kap. 8 pont jár annak a pályázónak, aki kevesebb mint 80 órás alapképzésen vett részt.

Pont jár annak függvényében, hogy az illető község, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található, milyen termőképességű csoportba van besorolva. A magas termőképességű besorolásra 5 pont jár, a közepes termőképességű területek esetén pedig 3. 15 pontot szerezhet a pályázó, ha legalább három környezetvédelmi tevékenységet, célkitűzést valósít meg (pl. automatizált öntözőberendezést vásárol, újrahasznosítható energiaforrásokat használ, biztosítja a kártevők biológiai irtását, komposztot használ tápanyag-utánpótlásként, a trágya megfelelő kezelését végzi). 17 pont szerezhető, ha üzleti tervében célként tűzi ki a mezőgazdasági épületek építését vagy korszerűsítését, pl. fóliasátrat vagy üvegházat épít, raktárt vagy istállót korszerűsít). Külön 13 pont jár, ha mezőgazdasági gépeket vásárol a gazdasági eredmények javítására. 25 pont adott abban az esetben, ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport tagja legalább egy éve. Ha a tagsági minősége kevesebb, mint egy év, akkor 20 pontot kaphat a pályázó. Itt feltétel, hogy a pályázó termésének legalább felét a termelői csoporton vagy szövetkezeten keresztül értékesítse.