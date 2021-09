Benedek-Huszár János: Erős, egységes iskola kell

Az elöljáró úgy véli, a szülők nem csak mostanában elégedetlenek az iskolával: rég az ideje, hogy a baróti gyermekek számottevő részét elviszik Bardocra tanulni, illetve a nyolcadik osztály végeztével nem a helyi középiskolát választják. „A bardoci önkormányzat és iskola számára méltó elismerés, de a Gaál Mózes Gimnázium számára minimum restellni való” – fogalmaz a sajnálatos ténnyel kapcsolatosan Benedek-Huszár János. A polgármester szerint ez a bizalomvesztés mutatkozott meg tavalyelőtt is, amikor a szülők a két gyermekotthon építése ellen szóltak: elsősorban nem az árva gyermekekkel szemben voltak ellenségesek, hanem – gyermekeik érdekében – az oktatási körülmények évtizedes elhanyagoltságával szembeni kritikájukat fogalmazták meg.

Éppen ezért tartja kiemelten fontosnak az iskolák fejlesztését: az önkormányzat minden tőle telhetőt elkövet, hogy a következő tanév elejére a középiskolai tagozatnak helyet adó ötszintes új épület elkészüljön, és azt fel is szereljék. Előkészítették és hamarosan benyújtják a Környezetvédelmi Alaphoz a központi épület teljes felújításának tervét, hamarosan nekikezdenek az Országos Befektetési Társaság támogatásával a 180 férőhelyes sportcsarnok megépítésének, és előkészítik a terepet, hogy az elkövetkező években tanuszoda épülhessen. Az iskolát azáltal is támogatják, hogy a tanárok és tanítók tanrenden kívüli tehetséggondozására pénzalapot hoztak létre (idén 114 ezer lejt különítettek el erre a célra), valamint azzal is, hogy a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal együttműködésben ősztől a falvakon délutáni oktatást indítanak.

Az iskolák erőn felüli támogatására azért is szükség van, mert a 2011–12-es és a 2020–2021-es tanév beiskolázási adatait összevetve azt látni, hogy az elmúlt tíz évben összesen 607 óvodással és 538 iskolással lett kevesebb a városban. „Ez iszonyú sok” még akkor is, ha a létszámapadáshoz jelentősen hozzájárultak adott demográfiai folyamatok és a migráció is – írta a polgármester. Magyarázata szerint az apadásban komoly szerepe van az iskolákkal szemben fellépő „bizalomdeficitnek” is. Ebben szerepet játszott, hogy az önkormányzat és az iskolavezetés elhanyagolta az épületek karbantartását, a hiányozó taneszközöket nem pótolták, elmaradtak programok, a nyugdíjba vagy más iskolákba távozott értékes tanárok helyett nem érkeztek hasonlóan jól felkészült pedagógusok. „Ebben a pillanatban tehát az emberi alapanyag, a diáklétszám tekintetében két igencsak megkarcsúsodott intézmény keretében folyik az oktatás. Ez intézményszervezési és -működtetési szempontból sem optimális, de elsősorban a tanulás minőségét lehetne emelni a két iskola egy új, erős intézménybe való összevonása által. Ha egyetlen intézményben folyik az oktatás, jóval nagyobb fokú folytonosság biztosítható, mint a jelenlegi körülmények között” – fogalmazott.

Az egyesítés előnyének mondta, hogy ugyanaz a tanár vihetné végig egy osztály jó részét ötödiktől egészen az érettségiig, illetve azok a tanárok, akiknek nem telik ki az egész katedrája abból a tárgyból, amelyből képesítésük van, nem kényszerülnének arra, hogy olyan tárgyakat tanítsanak, amelyből nincs.

Benedek-Huszár János visszautasítja azt a vádat, mely szerint önös érdekből magyar intézményt kíván megszüntetni. „Az a lépés, hogy két intézmény eggyé olvad össze, messze nem egyenlő azzal, mint amikor egyszerűen, a feladatokat ellátatlanul hagyva megszüntetnek egy intézményt. Az új iskola át fogja venni mindkét jogelődjének az összes feladatát, minden egyes gyermeket, minden egyes jó tanárt, valamint a megfelelő kiegészítő személyzetet. Nem az a szándék, hogy bárkit is leépítsünk, nem! A szándék az, hogy az 1–8. osztályos oktatás minőségének és az oktatási folyamatba vetett bizalomnak a megerősítésével a baróti szülőknek kétsége ne legyen afelől, hogy az itteni iskolába íratott gyermeke az oktatás legjavát kapja, de az is, hogy erdővidéki nyolcadikosok azzal a természetességgel válasszák középiskolai éveik helyszínéül a Baróti Szabó Dávid Líceumot, mint két évtizeddel ezelőtt.”

Minőségi oktatás csakis erős intézmény keretei között képzelhető el” – fogalmazott a közösségi oldalon közzétett írásában az elöljáró.