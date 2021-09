Iohannist kellene lemondatni

Most már nyílt titok, hogy a jelenlegi kormányválságot nem Florin Cîțu kormányfő, hanem fenntartója és mozgatója, Klaus Iohannis államfő robbantotta ki, a hatalmi körökben bennfentes fővárosi sajtó szerint ugyanis ő kérte Stelian Ion igazságügyi miniszter leváltását. Nem tudni, hogy végiggondolta-e a lehetséges következményeket, de valószínűleg nem: lassúsága eleinte még tűnhetett megfontoltságnak, ám most már annyi rossz döntés fűződik a nevéhez, hogy ezek sorozata lassan felér az országárulással – köztük az is, hogy az állam legjobban értesült, magas elveket hirdető embere egy foltos múltú miniszterelnököt támogat, aki újonc politikusként vagány reformernek akart látszani, közben azonban rákapott a hatalom édes ízére, és már csak ennek megtartása érdekli.