Cirkusz a köbön

Tudjuk, hogy kenyér és cirkusz kell a népnek, csak az a baj, hogy a kenyér egyre drágább, és ezért jó lesz spórolni vele, viszont cirkuszból (amely a magas politika porondján játszódik) egyre több van, és azok is inkább olcsó vásári komédiába hajlanak. A Cîțu–Orban párharc mellett, amely a liberális pártelnöki címért folyik, várható még egy Dan Barna és Dacian Cioloș közötti verseny is az USR PLUS „alfahímje” cím elnyeréséért.

A fő műsorszám ezek mellett egy nagy tragikomédia „Bizalmatlansági indítvány” címmel, amelyet a Barna és Cioloș vezette USR PLUS pártszövetség nyújtott be a Románok Egyesüléséért Szövetséggel, az AUR-ral együtt. Pedig szebb lett volna, ha az AUR által megszövegezetthez csatlakozik az USR PLUS. Az AUR-é úgy kezdődött: „Romániát a nemzeti nemtörődömség kormánya vezeti, amely felkészült arra, hogy Romániát egy műanyag zsákban, egyházi szertartás nélkül temesse el anélkül, hogy bár egy könnyet is ejtene…” És bizony, felsorolták benne az USR PLUS-os miniszterek hazafiatlan cselekedeteit is. Az európai alapokért felelős miniszterről azt mondták, egy nagy és kerek nulla. Szerintük az USR PLUS a gyermekeket akarja „szexualizálni”. A nemzeti identitás és trikolór hamis téma számukra, az elnök egy börtöntöltelékkel ül asztalhoz – szóval hozták szokásos formájukat.

Mivel az AUR mostani (érdek)szövetségese, az USR PLUS eddig részt vett az ország felravatalozásán, végül is egy lágyabb változatot, az USR PLUS-ét választották, amelyben csak a miniszterelnök Cîțu nyakát akarják szegni, és őt szeretnék elásni. Ugyanis ők, mint a pártjuk nevének fele, az USR (Mentsétek meg Romániát Szövetség) is jelzi, kormányozva akarják menteni a hazát. Az AUR-vezér George Simion szíve és szava meglágyult végül, és aláírta az indítványt, mondván: nem az USR PLUS-szal szövetkezett, „hanem a románokkal”, hogy „megszabadítsák őket ettől a szerencsétlen kormányfőtől”. Iohannis pedig elítélte ezt a (nem létező) szövetséget. Ráadásul a szociáldemokrata Ciolacuék is akarnak egy saját bizalmatlansági indítványt. (Valamelyik csak sikerül!)

A most éppen a Cîțutól való megszabadulásért és honmentésért küzdő Barna négy hónappal korábban még azt mondta, hogy mindenféle tárgyalás kizárt a „szélsőséges” AUR-ral. „Láttam az AUR egy fontos hangadóját, aki nyilvános listát javasolt olyan értelmiségiekkel, akiket ki kell nyírni” – mondta akkor Barna. Majd azt ecsetelte, hogy egy ilyen pártnak minimális hitelt sem lehet adni, „egy olyan szélsőséges párt, amelyikkel nem tárgyal”. És most mégis, mintha tárgyalgattak volna. A mi jó ismerősünk, a feljelentős Dan Tanasă a (most baráttá vált) Barna–Cioloș-párt egyik képviselőjének azt mondta korábban a parlament folyosóján egy vita közben: „Te tetű, hogy jössz ahhoz, hogy engem fenyegess? Tűnj el innen…” Augusztus 27-én egy AUR-os szóvivőt elkaptak a parlament épületében két gramm cannabisszal. (Lehet, hogy csak a cannabis legalizálását akarta elérni?) Most mégis mintha (hahaha) szövetkeztek volna azzal a bandával, amelyről az USR PLUS frakcióvezetője így fogalmazott: „az AUR a román politika egy balesete, amely egész kampányát szélsőséges üzenetekre építette… Mit várhatunk olyan szélsőségesektől, akiket egy volt futballdrukker-főnök vezet?” De van valami olyan román közmondás is, hogy: szövetkezzél az ördöggel, míg átmész a pallón. (Az igaz, azt is mondják, hogy utána elvisz az ördög.)

Ha sikerül megbuktatni a kormányt, és Iohannis ismét csak Cîțut javasolja miniszterelnöknek, és ismét megbuktatják, akkor még új parlamenti választásoknak is nézhetünk elébe, amelyen a jóslatok szerint a liberálisok csúnyán megbuknak, és az AUR előre fog törni. Utána még az is megtörténhet, hogy kormányra kerül az aranyos, szélsőséges AUR. És ha most az USR PLUS összeszűrte a levet vele, akkor majd a vörös pestises PSD-sek, akiknek van esélyük, hogy megnyerjék a választásokat, miért ne szövetkezhetnének az AUR-ral? Így nem kell majd a mindig hazaáruló RMDSZ-szel kormányozni. Sőt, az AUR hátha kitalál és megvalósít egy „végső megoldást” az itt élő magyarokkal kapcsolatban is.