Az egyhangúlag meghozott döntés értelmében – amint azt Tamás Sándor, a testület elnöke a megyeinfón is kifejtette – a programban a községi önkormányzatok pályázhatnak legtöbb 15 ezer lejes támogatásra ifjúsági terek felszereléséhez, amihez a maguk részéről ugyanakkora összeggel kell hozzájárulniuk. A program ugyanúgy működik, mint azok a helyi fejlesztési programok, melyeket a Kovászna Megyei Tanács az elmúlt években hirdetett meg játszóterek kialakítása, orvosi rendelők, kultúrotthonok, tanintézetek, sporttermek, tűzoltószertárak felújítása céljából.

Jakab István Barna, a testület alelnöke, valamint Tamás Sándor elmondták, hogy a több mint 2200 fiatal megkérdezésével záruló megyei ifjúsági konzultáción, valamint a Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön lezajlott közvélemény-kutatáson – amelyek során összesen 4500 háromszéki fiatalhoz jutottak el – az egyik leggyakrabban említett probléma az ifjúsági terek hiánya volt vidéken, ahol ezek a korosztályok találkozni tudnak és sajátos programjaikat lebonyolíthatják. Jakab István Barna szerint az is egyértelművé vált, hogy a háromszéki fiatalok túlnyomó többségének nincs eszköze ezek kialakítására. Ezen igények, gondok orvoslására indítják el a programot, melyre első fordulóban 45 ezer lejt különítettek el a költségvetésben, és valahányszor szükséges, bővítik a pénzkeretet.

Jakab István Barna arra is kitért, az önkormányzatokat is ösztönözni szeretnék, hogy találjanak olyan helyiséget, ingatlant, ahol egy ilyen központ, tér kialakítható az ifjúság számára, a működtetést pedig oldják meg a helyi ifjúsági szervezettel vagy szervezetekkel, melyekből elég sok működik vidéken is.

Tamás Sándor elmondta: a támogatási kéréseket folyamatosan fogadják, az elbírálási idő egy hónap, és a beszerzett eszközöket legtöbb két hét alatt ki is tudják fizetni.

Az ülésen az is felmerült, elejét kellene venni annak, hogy valamely – akár politikai párthoz közeli – ifjúsági szervezet kisajátítsa a teret, ennek mindenki számára elérhetőnek kell lennie.